TNO ontwikkelt satellietinstrument om stikstof te meten

TNO is bezig met de ontwikkeling van een satellietinstrument dat de uitstoot en verspreiding van ammoniak nauwkeurig kan meten. Ammoniak is verantwoordelijk voor het grootste deel van Nederlandse stikstofemissie en -depositie. De satelliet kan in 2025 operationeel zijn.

De innovatie kan bijdragen aan de verfijning van metingen van stikstof. Door satellietinformatie toe te voegen aan het huidige meet- en rekensysteem, kunnen emissies direct bij de bron worden gemeten en kan beter worden gemonitord wat het effect is van de maatregelen om de stikstofdepositie te verlagen.

Nu wordt ammoniak op 250 grondlocaties gemeten. Een satelliet kan overal en veel vaker met grote nauwkeurigheid vaststellen wat de emissie en verspreiding van ammoniak is. Hierdoor kan gemeten worden met een resolutie op locatie- en boerderijniveau van 1 bij 1 kilometer tot 300 bij 300 meter.

Het Nederlandse stikstofbeleid is gebaseerd op modeluitkomsten die gevoed en gecontroleerd worden met metingen. TNO werkt mee aan de ontwikkeling en toepassing van deze modellen en onderliggende metingen. De modellen en uitkomsten hiervan zijn volgens de organisatie op hoofdlijnen goed, maar TNO ziet ruimte voor verrijking en verfijning van data. Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied van aardobservatie. Eerder werd het aardobservatie-instrument Tropomi in Nederland ontwikkeld.

Nog geen financiering

Op dit moment ontbreekt financiering om een ammoniaksatelliet met TNO's Nederlandse partners verder te ontwikkelen, operationeel te lanceren en op te nemen in een (nationaal) meetprogramma. Hiervoor denkt TNO eenmalig 85 miljoen euro nodig te hebben.

'De uitgaven voor een ammoniaksatelliet verdienen zich terug door de mogelijkheid om gerichtere maatregelen te nemen als gevolg van meer verfijnde metingen', bepleit de organisatie zijn zaak in een persbericht. 'Het meten van ammoniak in meetnetwerken is technisch ingewikkeld en bij een vergelijkbare robuustheid en geografische dekking als satellietmetingen duurder. Bovendien kunnen de betrokken Nederlandse bedrijven de nieuwe ammoniakinstrumenten en bijbehorende dataservices doorverkopen op de internationale markt. Stikstof is immers niet enkel een Nederlands probleem, ook in andere landen komt deze problematiek in de komende jaren op de agenda te staan.'