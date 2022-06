Doe mee: Women in Engineering-enquête 2022

Farnell, wereldwijd distributeur van elektronische oplossingen, heeft zijn jaarlijkse Global Women in Engineering Survey gelanceerd. De enquête is een kans voor vrouwen in de techniek om hun inzichten en ervaringen te delen en licht te werpen op loopbaanontwikkeling en de bredere uitdagingen en kansen binnen de elektronica-engineering-industrie. Maar: mannen zijn ook uitgenodigd om hun visie te geven.

Het onderzoek is geopend op de Internationale Vrouwendag in de techniek (23 juni) en loopt tot zaterdag 20 augustus. Het onderzoek moet inzicht geven in de belemmeringen voor het bereiken van gelijkheid en hoe discriminatien op de werkplek verder kunnen worden teruggedrongen terwijl een visie voor de toekomst wordt geschetst.

Om mee te doen, ga naar: https://www.surveymonkey.co.uk/r/FarnellWiE2022

De resultaten worden in september 2022 bekend gemaakt.

De enquête van 2021 trok reacties van 370 mensen, voornamelijk in de leeftijd van 25-54 jaar, en iets meer dan de helft zei meer dan 10 jaar ervaring te hebben in de elektronica-industrie. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen in de techniek weliswaar steun krijgen van alle geslachten, maar dat ze over het algemeen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn en verschillende gradaties van discriminatie ervaren. Alle respondenten zijn van mening dat het bereiken van het belangrijkste doel van de moderne beroepsbevolking de gelijke behandeling van alle geslachten is.

Andere bevindingen: