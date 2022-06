Robotnieuws: eindeloos roteren dankzij eenassige modules

Beckhoff heeft op de Automatica een modulair systeem laten zien voor het ontwikkelen van robottoepassingen: Atro (Automation Technology for Robotics). Met behulp van de modules is een hele reeks aan robotkinematica samen te stellen. Belangrijk kenmerk: de interne mediatoevoer – voor gegevens, stroom en werkmedia –is zo uitgevoerd dat alle assen ‘eindloos’ kunnen blijven roteren.

Met Atro kan je bijna elk robottype samenstellen - van een eenvoudige 1-assige roterende indexeertafel en een deltakinematica tot meerassige gelede robots. Atro kinematica worden opgebouwd uit actieve gewrichten - de motormodules. De motormodules zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: rechte modules in I-vorm of haakse modules in L-vorm, die zijn ontworpen in vijf vermogensgrootten. Elke motormodule vormt een compleet aandrijfsysteem voor één as van de robot.

Interface

De enige externe componenten die nodig zijn, zijn een voeding en een besturing. Behalve de actieve modules zijn er aansluitmodules zonder eigen aandrijving: basismodules als ‘voet' inclusief media-aanvoer, verbindingsmodules met I-, L- en Y-vorm voor de verschillende individuele robotconfiguraties en systeemmodules voor de integratie van extra functies zoals een camera.



Alle modules worden onderling verbonden via de interface, die een starre verbinding garandeert en de mediadoorlaat. Data, stroom en werkmedia perslucht, vacuüm of water) worden op die manier intern door de modules in de kinematica geleid. Van beperking in rotatie door externe slangen en leidingen is daarom geen sprake. Bijna alle robotwerktuigen, zoals geavanceerde grijpersystemen, kunnen worden geïntegreerd.

TwinCat

Via de TwinCat - automatiseringssoftware en de integratie van het systeem in de PC-gebaseerde besturing van Beckhoff beschikt Atro volgens de bedenker over alle essentiële machinefunctionaliteit. Daartoe behoren bijvoorbeeld beeldverwerking voor geavanceerde toepassingen (‘bin picking'), verbetering van de bewegingen door machine learning of directe cloud-integratie voor analyse en onderhoud. Het gebruik van open interfaces en universele standaarden maakt plug-and-play-inzet van de gecreëerde robotconfiguratie mogelijk De verscheidenheid aan functies geconcentreerd in één besturing minimaliseert de hardwarekosten en zorgt ook voor een maximale synchronisatie van alle componenten en voor geringe vertragingen in de datacommunicatie. Dit omvat ook de directe combinatie met intelligente transportoplossingen zoals XTS en XPlanar