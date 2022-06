Hoogleraar energie-economie publiceert boek over economie van energietransitie (video)

Hoogleraar energie-economie Machiel Mulder geeft in zijn boek 'Energietransitie: Eerst snappen, dan doen' een overzicht in de kosten en economische effecten van de energietransitie.

Op systematische wijze toont hij voor- en nadelen van manieren om energiesystemen minder CO 2 uit te laten stoten, zoals energiebesparing, waterstof maken, groen-certificaten kopen, elektriciteit opwekken met kernenergie, CO 2 -emissiehandel en stoppen met olie- en gaswinning. Tot slot laat hij zien hoe deze inzichten kunnen worden vertaald in concrete acties.

Mulder is hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar hij onderzoek doet en lesgeeft in de economie van energietransitie. Als energie-econoom is hij al vele jaren nauw betrokken bij de analyse van energievraagstukken, ook in eerdere functies binnen en buiten de overheid. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke en beleidspublicaties over energie-economie, energiebeleid en energietransitie op zijn naam staan. Geregeld geeft hij in de media toelichting op actuele ontwikkelingen in energiemarkten en energiebeleid. Onlangs betoogde hij bijvoorbeeld bij Oog TV dat kernenergie efficiënter is dan zon en wind. (zie video onder aan dit artikel)



Het boek Energietransitie: Eerst snappen, dan doen verschijnt bij Uitgeverij Eburon, Utrecht. ISBN 978-94-6301-363-5, paperback, 204 pagina's. Winkelprijs € 23,00.