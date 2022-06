TechniShow 2022 toont oplossingen voor slim produceren

TechniShow 2022 wordt compacter vergeleken met vorige editie, maar het aanbod is volgens de organisatoren completer. Exposanten focussen zich op de innovaties, waarmee maakbedrijven kunnen inspelen op trends als reshoring, kortere doorlooptijden, kleinere series, gebrek aan vakmensen en verduurzaming. 3D-printen krijgt met een Techniek- en Procesplein én een Theater speciale aandacht

Jennie Elzinga, Sales Projectmanager bij Jaarbeurs: "De exposanten kunnen niet wachten om eind augustus naar buiten te komen met hun producten en diensten op de eerste TechniShow sinds 2018. Want ook al wordt de 2022-editie van TechniShow een compacte versie, het blijft de grootste technologiebeurs voor de maakindustrie in de hele Benelux. Technishow, in combinatie met Esef Maakindustrie, is de grootste vakbeurs dit jaar die in de Utrechtse Jaarbeurs plaatsvindt.

Slim, geautomatiseerd en duurzaam produceren

De compactheid doet volgens Elzinga niets af aan de compleetheid van de beurs. "De exposanten die zich definitief hebben aangemeld staan garant voor een compleet overzicht van wat de maakindustrie nodig heeft om slim, vergaand geautomatiseerd en duurzaam te kunnen produceren." Machines (hal 7 plaat- en buisbewerking, hal 11 en 12 verspanende machines en meettechniek), gereedschappen, meettechnologie (hal 11), software, verbindings- en oppervlaktetechnologie (hal 7 respectievelijk hal 8), automatisering met robots en cobots (hal 12), smart industry oplossingen, 3D-printen (hal 11): de bezoeker vindt het van 30 augustus tot en met 2 september allemaal in de Jaarbeurs Utrecht.

Mix wordt evenwichtiger

De bezoeker kan zowel vaste exposanten bezoeken, waaronder Trumpf Nederland, De Ridder, Dymato, Safan Darley, Valkwelding, Renishaw & Hexagon, als nieuwkomers leren kennen. Nieuwkomers als Unil Lubricants, FenS B.V en het Vlaamse CNC Soft bijvoorbeeld.

"Je merkt dat exposanten meer dan vroeger gefocust zijn op twee of drie onderdelen uit hun portfolio. Daardoor kiezen ze vaak voor een wat kleinere stand. Dat geeft ruimte aan

nieuwkomers. Deze zie je bij alle thema's terug", zegt Elzinga.

Voorregistraties door grote partijen

Investeren wil de maakindustrie als geen ander. "We zien bij de voorregistratie dat grote bedrijven complete teams inschrijven; ze registreren niet één of twee medewerkers, maar direct meer dan tien", zegt Elzinga. Dit heeft mede te maken met de nieuwe kijk op de supply chains. Een trend die al eerder speelde, maar door de Corona, bijbehorende lockdowns en recent de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling is gekomen. Reshoring vanuit Azië en zelfs Oost-Europa wordt ook voor Nederlandse en Belgische OEM'ers een steeds groter onderwerp. Dat schept nieuwe kansen voor toeleveranciers die qua productietechnologie up-to-date zijn.

Automatisering en digitalisering zijn momenteel gewilde oplossingen, die verspreid op de beurs en in het lezingenprogramma ruim aandacht krijgen. In het Ketentheater op ESEF Maakindustrie, dat door de nieuwe halindeling dit jaar voor bezoekers van de TechniShow gemakkelijk toegankelijk is, komt dit onderwerp ruimschoots aan bod. Bijvoorbeeld in een dagelijkse paneldiscussie, waarin experts hun visie op de ontwikkelingen in de maakindustrie delen.

Automatisering als antwoord op personeelsschaarste

Om op de reshoringtrend mee te kunnen liften, moeten maakbedrijven automatiseren en hun processen digitaliseren. Enerzijds omdat vakmensen schaars zijn, anderzijds om in te spelen op kortere doorlooptijden en grotere fluctuaties in de vraag van klanten. In hal 12 tonen exposanten oplossingen voor productie-automatisering. In het kennistheater komt dit onderwerp eveneens aan bod, bijvoorbeeld in de presentaties ‘Planning als aanjager van productiviteit' en ‘Smart Industry: is personeelsschaarste met automatisering op te lossen?' Het verschil tussen robotisering en automatisering wordt uit de doeken gedaan in een presentatie door PKM.

Veel aandacht voor additive manufacturing

Een onderwerp dat breed wordt uitgemeten, is additive manufacturing. Bezoekers hebben dit onderwerp tijdens de vorige editie van de TechniShow in de top 3 gezet van thema's waar ze meer van willen zien en horen.

TechniShow toont de technologie en op Esef staan 3D printbedrijven voor wie serieproductie met AM dagelijkse kost is. Op de TechniShow vinden bezoekers zowel een 3D-Techniek- als 3D-Procesplein. Op het eerste tonen exposanten zoals Dymato, Renishaw en Trumpf, hun 3D-printtechnologie voor metaal. "Op het 3D-Procesplein tonen we alle stappen die in het additive manufacturing proces nodig zijn, van CAD-software tot en met post processing", zegt Elzinga over dit plein in hal 11. Hier staan exposanten zoals Rösler Benelux en Cadmes. De pleinen liggen naast elkaar. Hier worden ook concrete business cases gedemonstreerd. Samen met Flam3D wordt aan een dagelijks lezingenprogramma gewerkt. Hiervoor zijn toezeggingen door bedrijven als KMWE, 3D Makerszone, Renishaw, Oceanz en Parts on Demand. Het programma staat de ene dag in het teken van het proces en de andere dag van de AM-technologie. Op de eerste beursdag (30 augustus) is er een Guided Tour over 3D-techniek (die dag zijn er ook Guided Tours Verspaning, Plaatbewerking en Productieautomatisering).