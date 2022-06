3D Production Days: het 3D model voor design, productie en onderhoud centraal

De 3D Production Days op 22 en 23 juni zijn bedoeld voor de hele 3D waardeketen. Behalve dat zo’n 70 exposanten concrete oplossingen tonen voor het werken met 3D modellen, schetsen 45 sprekers de trends op het vlak van 3D productie.

Organisator Mikrocentrum: "Het 3D model ontwikkelt zich steeds meer tot een single source of truth in de productlevenscyclus, van design via productie tot en met onderhoud." Daarom bundelt het instituut vier evenementen in het Eindhovense Klokgebouw: RapidPro, MBD Solutions Event, Virtual (R)evolution en het Smart Maintenance congres.

Niet alleen de klassieke maaktechnieken zoals CNC-frezen of meten gebruiken de 3D modellen, ook voor 3D printen Virtual en Augmented Reality is het 3D model het vertrekpunt. En ook in het onderhoud van machines en installaties speelt het 3D model steeds vaker een rol. "Als je dit model in de hele keten integreert, kun je snel van engineering naar manufacturing en service komen", zegt Ivo van Berkel, Sales Director Benelux bij Dassault Systèmes. Daarvoor demonstreren de 70 exposanten concrete oplossingen voor engineers, makers en onderhoudsmanagers. Van software om in productieprocessen met Model Based Design te werken tot en met de nieuwste 3D printtechnieken. Dit wordt ondersteund door 45 experts uit elk van de vier vakgebieden die de trends schetsen, de laatste kennis delen en praktische toepassingen toelichten.

Keynotes door Fried Vancraen en Egbert-Jan Sol

Fried Vancraen, CEO van Materialise, opent de RapidPro. Hij zal ingaan op de rol van additive manufacturing in het verduurzamen van producten en de producerende industrie.



Egbert-Jan Sol, smart industry programma directeur bij TNO, schetst de nieuwste ontwikkeling in Industrie 4.0: AAS (Asset Administratrion Shell). AAS is een hyperlinked data structuur standaard met alle ontwerp, productie en gebruiksinformatie. Dat levert onder andere inzicht op in de onderhoudsstatus van machines en productie-installaties. In de lezingen tijdens het Smart Maintenance Congres (22 juni) gaan sprekers dieper in op de rol van data in het onderhoud.

RapidPro: meer dan 3D printen

De evenementen hebben elk hun eigen lezingenprogramma. Bij RapidPro (22 en 23 juni) vraagt Mikrocentrum speciaal aandacht voor de presentatie door Radu Donose: leider van ASML's Additive Manufacturing Competency Group. Donose vertelt waarom ASML productietechnieken als Additive Manufacturing nodig heeft voor de volgende generaties lithografiemachines. Hij geeft ook voorbeelden van de 100 3D geprinte onderdelen die nu al in de ASML-machines worden ingebouwd.

MBD Event: oplossingen voor jobbers

3D manufacturing start met Model Based Definition, 3D modellen verrijkt met PMI data. Daarover gaat het op het MBD Solutions event (23 juni). Enkele jaren nadat ASML het einde van de 2D tekening aankondigde, worstelen jobbers nog steeds met de uitrol van MBD in hun bedrijf. Dat komt mede doordat de uitwisselbaarheid van data tussen verschillende native CAD-formats lastig blijft. "De grootste voordelen behaal je namelijk als de hele keten met dezelfde applicatie werkt. Dan is de businesscase snel rond", zegt Bas Verschuren van Siemens Digital Nederland. Henk Jörg van TFH Technical Service, samen met Valk Welding, demonstreren de voordelen die het kan bieden, om je programmeerwerk te automatiseren.

VR en Smart Maintenance

Tijdens de eerste dag is er in het lezingenprogramma extra aandacht voor Virtual en Augmented Reality (Virtual (R)evolution) en slim, voorspellend onderhoud (Smart Maintenance Congres). Dave van der Windt van GPO Solutions schetst hoe Augmented Reality bedrijven kan helpen om te gaan met de schaarste aan technische medewerkers. Met Augmented Reality kunnen machinebouwers en maakbedrijven lokale monteurs en operators ondersteunen in hun werk, waarbij de expertise van de specialisten live bij de lokale monteurs wordt gebracht. Jo van de Put van Koninklijke Metaalunie en Gu van Rhijn van TNO de resultaten die vijf kleinere, exporterende bedrijven hebben geboekt met de inzet van Augmented Reality om onderhoud aan machines en installaties op afstand te ondersteunen.

