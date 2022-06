Automatica: automatisering in 23 programmapunten

Wie wil luisteren naar toonaangevende robotica-experts of hands-on presentaties van actuele robotmodellen wil ervaren, de vooruitzichten van toekomstige industriële productie bespreken, of in gesprek gaan met AI-specialisten, is van 21 tot 24 juni welkom op de vakbeurs automatica in München.

De automatica -organisatoren hebben een ondersteunend programma samengesteld met 23 onderdelen, van presentaties en shows tot paneldiscussies, conferenties en keynotes. Een deel van de nieuwste programma-items:

De munich_i Hightech Summit

De munich_i Hightech Summit (22 juni) omvat live presentaties door robotica en AI-visionairs. De focus ligt op robotica en kunstmatige intelligentie: onder het thema 'intelligence empowering tomorrow' zullen vier sessies met elk vier experts licht werpen op de centrale aspecten van interactie tussen menselijke en kunstmatige intelligentie, en verantwoordelijke technologische verandering. De onderwerpen variëren van magazijnautomatisering en deep learning-benaderingen tot geautomatiseerd door AI ondersteund rijden en 'zachte robotica'.

IIOT-conferentie: twee werelden verbinden

Degenen die geïnteresseerd zijn in geavanceerde onderwerpen zoals Digital Twins, Deep Dive into MQTT 5, Edge Computing & Industrial IoT Platform en dergelijke komen naar de IIOT-conferentie. Dit formaat beschouwt zichzelf als een brug tussen automatisering en softwareontwikkeling, omdat het klassieke automatische onderwerpen combineert met IT-gerelateerde presentaties.

AI.Society en i_space forum

Op de AI.Society show in hal B4.319 kunnen bezoekers prototypes van dichtbij ervaren en speciale projecten zien uit de werkvelden gezondheidszorg, mobiliteit en omgeving die de toekomst zal bepalen. Op het i_space forum bespreken experts toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Hoogtepunt isn de Ethics Round Table georganiseerd door Alena Buyx.

Automatisering voor beginners: de testzone

Dit interactieve aanbod in het demopark is gericht op nieuwkomers in de automatiseringstechnologie. Ze kunnen robotica en automatiseringstoepassingen live en hands-on ervaren in een testzone in hal B4.141.

Jong talent - op de Robothon

Jong talent zal zijn capaciteiten demonstreren op de Robothon, een gezamenlijke ontwikkelingsuitdaging die online wordt gehouden om nieuwe oplossingsbenaderingen voor uitdagende automatiseringsproblemen zoals het recyclen van elektronisch afval in software en hardware met indrukwekkende snelheid om te zetten. De première van Robothon met zijn basisconcept van webdashboards als digitale rechter heeft velen overtuigd: 32 toonaangevende onderzoeksinstituten, universiteiten en industriële partners hebben op basis van dit concept hun krachten gebundeld om een ​​Europees challenge-netwerk genaamd 'eu.ROBIN' te creëren, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Visie Expert Huddles

Het interactieve Vision Expert Huddles presentatieconcept viert zijn première in het Machine Vision Pavilion, Hal B5.111. Met korte keynotes over de nieuwste technologieën en trends in machine vision.

Rondetafelgesprekken en forums

Tot zover de nieuwe evenementen en formats. De evenementen die traditioneel veel automatische bezoekers trekken, zoals het automatica Forum in hal A5.131 met zijn mix van keynotes, paneldiscussies en bijdragen van exposanten, zijn even talrijk en verfijnd. Ook hier zijn al topsprekers ingeschakeld.

Start-ups en Odense Investor Summit

Ook de Start-up Arena in hal B4.131, waar zo'n 50 internationale jonge bedrijven uit de vakgebieden robotica, automatisering, digitalisering en AI zich presenteren, heeft zijn waarde bewezen. Hier komen van oudsher innovators, industrie en investeerders samen om doorbraken van grensverleggende ideeën mogelijk te maken. Dit is altijd een spannende en lucratieve aangelegenheid. De Odense Investor Summit op 21 juni 2022 is bedoeld voor investeerders die hun activiteiten in de markt willen opvoeren en daarvoor de juiste partner zoeken. Het programma van circa 2,5 uur is onderdeel van de Start-up Arena en biedt inzicht in investeringsmogelijkheden gepitcht door 15 vooraf geselecteerde start-ups.

Interoperabiliteit binnen handbereik

De speciale show "The Interoperability Showcase" in hal B5.318, gecreëerd door de VDMA, presenteert normen voor fabrikantonafhankelijke communicatie tussen automatiseringsapparatuur: OPC UA, digitale tweelingen, asset-administratieshell en UMATI-dashboards - al deze concepten zullen tastbaar worden bij de demonstranten.

Slim onderhoud

De nieuwe editie van het Smart Maintenance Pavilion in hal B6.524 demonstreert het belang van slim en voorspellend onderhoud in geautomatiseerde productieprocessen - en de mogelijke toepassingen van robots en autonome systemen op dit gebied. Op de tentoonstelling is onder meer een grote drone te zien voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden in moeilijk toegankelijke fabrieksgebieden.

's Werelds toonaangevende robotica-conferentie

Toonaangevende verenigingen en federaties van industriële automatisering gebruiken de vakbeurs traditioneel om hun eigen evenementen te organiseren, waardoor het informatieaanbod op automatica wordt uitgebreid. Hoogtepunten zijn onder meer het International Symposium on Robotics, 's werelds toonaangevende roboticaconferentie onder auspiciën van de International Federation of Robotics (IFR), en de uitreiking van drie 2022 Joseph F. Engelberger Awards.