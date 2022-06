Nederlandse team i-Botics in finale internationale Avatar-wedstrijd

Team i-Botics, onder leiding van TNO en de Universiteit Twente, heeft zich gekwalificeerd voor de Ana Avatar XPrize Finals. In dezd wereldwijde competitie integreren teams meerdere opkomende technologieën om een fysiek, niet-autonoom robotavatarsysteem te ontwikkelen waarmee een operator kan zien, horen en communiceren in een afgelegen omgeving op een manier die voelt alsof hij er echt is.

i-Botics werkt toe naar een visie waarin afstand sociale verbondenheid niet in de weg hoeft te staan, en naar het toepassen van vaardigheden en kennis om van deze wereld een betere en veiligere plek te maken. Het team, een consortium met onder meer Sensiks (Nederland), ETH Zurich's Robotic Systems Lab (Zwitserland), Halodi (Noorwegen) en Haption (Frankrijk), heeft zich gekwalificeerd voor de finale die in november 2022 in Californië (VS) wordt gehouden.

i-Botics hoofdwetenschapper Jan van Erp (TNO): "We kijken ernaar uit om in november te concurreren met de andere wereldleiders op het gebied van avatar-technologie. Onze missie is om een systeem te ontwikkelen dat de gebruiker in staat stelt om zich aanwezig te voelen in en te communiceren met een afgelegen omgeving en de mensen daarin, alsof ze fysiek aanwezig zijn, zoals teleportatie via een robotsysteem. Door deel te nemen aan de Ana Avatar XPrize zijn we vastbesloten om maatschappelijke impact te creëren in uitdagingen waarmee veroudering, gezondheidszorg, veiligheid en beveiliging worden geconfronteerd."

Fysiek, niet-autonoom robotisch avatarsysteem

In 2019 kwalificeerde i-Botics zich als een van 77 teams voor dezelfde wedstrijd en in februari 2021 werd het team geselecteerd als een van de 38 halve finalisten. In maart 2022 heeft de jury het systeem fysiek getest in real-world scenario's, zoals een avatar-menselijk duo dat samenwerkt om een puzzel in elkaar te zetten. Het doorstond de tests, 'met vlag en wimpel', zo claimt TNO.

State-of-the-art robotica-ontwikkelingen

Het project wordt ondersteund door de ministeries van Defensie, Justitie & Veiligheid, Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat. Deze ministeries zijn van plan het project als hefboom te gebruiken om het potentiële voordeel van mens-machine-interactie voor de samenleving te ontsluiten en de ontwikkeling van proactief beleid te ondersteunen. 'Dit helpt ervoor te zorgen dat Nederland een toonaangevende speler is op het gebied van state-of-the-art robotica-ontwikkeling en mens-machine-interactie op mondiaal niveau.'