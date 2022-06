Tech United herovert Europese titel robotvoetbal in Portugal

De Europese titel robotvoetbal is terug in Eindhoven. Na de verloren EK-finale in 2019 – de laatste keer dat het toernooi kon doorgaan voordat de coronapandemie toesloeg – won studententeam Tech United nu met 13-1 in de finale van het andere Nederlandse team VDL Robot Sports. De voetbalrobots werden in Portugal voor de zesde keer Europees kampioen en zijn wederom topfavoriet voor het WK dat vanaf 10 juli plaatsvindt in Bangkok.

Drie jaar lang konden de voetbalrobots hun krachten niet meten met echte tegenstanders. Maar de ontwikkeling van de technologie werd doorgezet door de studenten en onderzoekers van Tech United, in tegenstelling tot sommige andere teams. Dat betaalde zich tijdens het EK in Portugal uit als een competitief voordeel.

"Veel van de nieuwe ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals het snel kunnen wisselen van strategie, het uitvoeren van de 'menselijke dribbel', en het beter omgaan met stuiterende ballen zijn nu op hun plaats gevallen", zegt teamleider Jorrit Olthuis.

Snelle combinatiespel

In de finale laat Tech United - in de traditie van het Nederlandse totaalvoetbal - snel combinatiespel zien met mooie passes en goedgeplaatste schoten op doel. Al snel weten de Eindhovense studenten de score op te voeren dankzij doelpunten van de robots ‘Van der Tandwiel' en ‘De Moer'. Het team laat er geen gras over groeien en gaat met een tussenstand van 7-0 de pauze in.

Na de rust vindt Tech United nog zes keer het doel. Het team van VDL wordt slechts eenmaal beloond voor zijn goede positiespel en zet een van de vele kansen om in een doelpunt. Dit resulteert in de einduitslag van 13-1, waarmee Tech United zich voor de zesde keer Europees kampioen mag noemen.

F1 van de robotica

Als de rappe, zwarte machines van Tech United over het veld razen, een 1-2-tje doen of de plaats van een geblesseerde keeper innemen doen ze dat volledig zelfstandig. Het team kan alleen maar toekijken. Maar hun continue ontwikkeling van de software en hardware maken de robots ieder jaar wel telkens beter.

En die ontwikkeling is van belang voor robotica in brede zin. Het robotvoetbal is een soort Formule 1 van de autonome robotica. Net zoals de innovaties uit de Formule 1 leiden tot verbeteringen aan personenauto's, zo worden innovaties van de voetbalrobots gebruikt om robots voor zorg en reddingswerkzaamheden te verbeteren.

Professioneel damesteam

Als afsluiting van het toernooi speelden de robots van Tech United aansluitend aan de finale tegen een professioneel damesteam van de Portugese voetbalclub Vitória SC. Het dames-vijftal begint ijzersterk en weet met snelle en behendige acties een voorsprong op te bouwen van drie goals. Geleidelijk wint Tech United echter aan kracht en de reguliere speeltijd eindigt in een gelijkspel van 4-4.

Een penalty-shootout moet de beslissing brengen en Tech United vangt aan met een mooie serie van vier rake strafschoppen. De dames schieten er drie in het net, waarmee Tech United de winnaar is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de voetballers van Vitória SC geenszins op volle kracht spelen en ze de robots veel ruimte geven voor hun acties.

Niettemin is deze wedstrijd een mooie mijlpaal met het oog op het ultieme doel van RoboCup om in 2050 te winnen van de menselijke wereldkampioen voetbal. De RoboCup is hét wereldwijde toernooi voor autonome (zelfsturende) robots, dat dit jaar in Bangkok plaatsvindt. Vanaf 10 juli verdedigen de voetbalrobots hun wereldtitel uit 2019. Kunnen ze dit jaar hun zesde wereldtitel pakken?