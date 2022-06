Dertien genomineerden voor de TechniShow Innovation Awards 2022 bekend

Er zijn dertien innovaties genomineerd voor de TechniShow Innovation Awards 2022. De mogelijke winnaars zijn verdeeld in drie categorieën: Flexibel Produceren, Slim Produceren en Digitale Fabriek. De jury ziet een verdere evolutie van digitalisering in de maakindustrie.

De genomineerden in de categori e ën volgen hieronder in alfa betische volgorde:

Flexibel Produceren

De grootste categorie is Flexibel Produceren. Bij flexibel produceren is een fabriek in staat om steeds andere producten te realiseren met de kortst mogelijke doorlooptijden, van offerte tot levering en van order tot levering. Hierbij kunnen kleine series worden geleverd en enkelstuks.

BMO Automation

De BMO Iridium Robotcel wordt op de Technishow 2022 voorgesteld in de nieuwe Hybrid uitvoering. Hybrid Automation is het slim combineren van pallet en productbelading in één CNC automatisering. Met Hybrid Automation kan de verspanende industrie kleine series en enkelstuks door elkaar produceren of grote series opsplitsen in meerdere kleinere series en deze door elkaar in volgorde van continue veranderende prioriteiten produceren (High Mix High Volume).

LVD Company

LVD heeft de UltiForm ingezonden. UltiForm onderscheidt zich van andere gerobotiseerde cellen door de automatische programmering. Ulti Form genereert zelf buig en robotprogramma's en maakt een correct gebogen stuk vanaf een 3D bestand in minder dan 20 minuten. Het inleren van de robot aan de kantbank hoeft niet meer. UltiForm is flexibel tijdens de productie: kleine of grote series automatisch of toch manueel, het kan allemaal. De universele grijper past zich automatisch aan het stuk aan. De grootte varieert van 50 x 100 mm tot 1200 x 800 mm, en dit kunnen ook lange en complexe vormen zijn.

RobWelding

Van RobWelding komt een slim alwisselsysteem. Het malwisselsysteem is uniek door zijn eenvoud en kracht om snel en simpel een malwiss el door te voeren. De eenvoud zit hem er in dat en 'standaard' palletwagen gebruikt kan worden voor het be en ontladen van de manipulator. Door de palletwagen ben je ook vrij en dus flexibel om je logistieke pad te kiezen. Het systeem is uitbreidbaar voor AGV functionaliteit. De sensoren zorgen ervoor dat de mal automatisch herkend wordt en het juiste programma wordt gestart. Zo wordt de drempel om producten naar de robot te halen verkleind.

Stichting LAC

Het Platform Smart Welding Factory komt uit de koker van Stichting LAC. Het Smart Welding Factory platform (SWF platform) is om twee redenen nieuw, uniek en onderscheidend. Ten eerste is het merkonafhankelijk. Dat wil zeggen dat ieder merk (las)robot, (las)cobot en lasbron en ieder lasproces ondersteund wordt. Daarnaast kunnen met het platform gebruikers automatisch robotprogramma's genereren, lasdata opslaan voor hergebruik en real time monitoren van laskwaliteit en is het (voor- en nacalculatie proces van laskosten voor offertes geautomati seerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door Model Based Definition en Model Based Manufacturing Dit alles wordt mogelijk gemaakt door Model Based Definition en Model Based Manufacturing technologie te koppelen met Digital Twin technologietechnologie te koppelen met Digital Twin technologie.

Teqram

Met de EasyGrinder doet Teqram een gooi naar de prijzen. Teqram heeft de zogeheten EasyEye ontworpen. Deze camera kan de producten inscannen door alle contouren na te lopen en zo het product in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat je niet hand m atig moet programmeren voor ieder nieuw product, maar deze gewoon kan laten inscannen door de EasyEye. Een applicatie die hiervan gebruik maakt is de EasyGrinder. Hiermee kan je de producten op een bed plaatsen en automatisch ontbramen, slijpen en schuren. Zonder programmeren.

Valk Welding

Met het door Valk Welding ingezonden Virtual Robot Programming System (VRPS) kan een handheld een beweging maken die de basis vormt van het programma dat door de robot wordt geperfectioneerd en uitgevoerd. VRPS combineert hiermee als eerste systeem in de markt de eenvoud van positiebepaling middels VR met de high end techn iek van een industriële lasrobot voor het controleren en corrigeren van deze positiebepaling. Hiermee biedt VRPS een oplossing binnen het systeem voo r het opvangen van onnauwkeurigheden die zijn verbonden aan de VR techniek en onderscheidt zich daarmee van alle andere systemen in dit segment.

Slim Produceren

De tweede categorie is Slim Produceren. Slim Produceren is foutloos produceren omdat elke

productiestap honderd procent wordt gecontroleerd. Dankzij foutloze producten (zero defect)

worden faalkosten geminimaliseerd.



De genomineerden in de categorie Slim Produceren zijn (in alfabetische volgorde):

CNC Freestechniek

De Sonic Shark is volgens CNC Freestechniek het oor van een machine. Het menselijke oor is tot op heden een veel gebruikt instrument v oor het beoordelen van het verspaningsproces. Dit is echter persoonsafhankelijk en daardoor relatief, want ook ervaring is een factor. Met Sonic Shark wordt het menselijk oor vervangen door digitale sensors en in 3D geanalyseerd en werkt dus ook als er geen mensen zijn ( onbemand produceren). Hiermee kun je het hele verspaningsproces monitoren en bijtijds ingrijpen als er afwijkingen zijn. En dit is mensonafhankelijk. Als het geluid constant is weet je dat het resultaat goed is.

Oude Reimer

De OR APH (Oude Reimer Automated Preset Handling) is een eigen ontwikkeld systeem voor het automatisch voorinstellen van gereedschappen voor bewerkingsmachines. Het is een modulair op te bouwen systeem dat door het gebruik van een robot en Haimer voorinstelappar aten als maatwerk aan de klant aangeboden kan worden. Hierbij is de gebruikte software zelf ontwikkeld. Automatisch voorinstellen optimaliseert, digitaliseert en vereenvoudigt het productieproces. Waar het voorheen handmatige handelingen waren om gereedsc happen voor in te stellen, wordt nu veel tijd bespaard met de automatische voorinstelling.

Q-in Quality Finishing Machines

De F1200 XL van Q Fin onderscheidt zich niet alleen door het opvallende design en de hoge snelheid waarmee producten gefinisht ku nnen worden. Het zijn de software oplossingen in combinatie met zeventien software gestuurde motoren in de machine die er voor zorgen dat de machine helemaal industrie 4.0-ready is. Met vier bewerkingsstations op amper 2 meter is deze compacte machine in staat ontbraam-, afrond- en finishwensen in één doorgang en op hoog tempo te realiseren. Met voorgedefinieerde programma's kan de kwaliteit van de productfinish vastgelegd en geborgd worden.

Renishaw Benelux

Renishaw Benelux begeeft zich met de QE serie op het gebied van radiotransmissie tastersystemen voor CNC machines. De QE serie on machine tastsystemen bestaat uit een ultracompacte RM I QE (Radio Machine Interface Quad Extended) radio interface met een communicatieprotocol dat toekomstbestendig is om een nieuwe generatie Renishaw sensoren en slimme apparaten te ondersteunen. Bovendien bieden belangrijke updates voor de complete range van deze QE serie radio transmissie tasters een toonaangevende batterijduur in de sector. De vereenvoudigde set up va n deze serie producten middels de compatibele smartphone Probe Set up app maakt diagnoses op

afstand mogelijk.

Van Ommen / Phantom

Phantom vereenvoudigt CNC frezen met universele VHM frees én werkgebiedicoon. Boren, frezen, full slotten én 45 graden induiken, de Phantom HP2 kan het allemaal. De Nederlandse gereedschapsfabrikant laat bij deze frees de DIN normering los en gebruikt voortaan ic o ne n om zonder rekentabel te kunnen programmeren. De frees is gecoat met een aluminiumchroomnitride (AlCrN) geschikt voor droog en nat verspanen. De langere standtijd betekent een hogere betrouwbaarheid van de frees, wat tegenwoordig belangrijk is nu steeds meer bedrijven automatiseren.

Digitale Fabriek

Tot slot is er de categorie Digitale Fabriek. Bij een digitale fabriek zijn alle informatie stromen intern digitaal naadloos en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe.

De genomineerden in de categorie Digitale Fabriek zijn (in alfabetische volgorde):

ECI Software Solutions

Met Gatewise hoopt ECI Software Solutions te winnen. Bedrijven binnen de maakindustrie gaan steeds nauwer samenwerken. Hetuitwisselen van informatie over inkoop-en verkooporders, orderbevestigingen, levertijden en facturatie staat daarbij centraal. Het zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer inzicht hebben in de logistieke keten en efficiënter kunnen samenwerken. Een belangrijk aspect binnen deze ketenintegratie is het vraagstuk rondom automatisering. Het integreren van de verschillende ketens en automatiseren van de verschillende processen is namelijk complex wanneer dit gerealiseerd moet worden tussen meerdere bedrijven (afnemers en leveranciers). ECI Gatewise is een platform voor de maakindustrie dat bedrijven en hun IT-technologieën verbindt door processen over meerdere applicaties heen te automatiseren.

Widenhorn

Widenhorn komt met een logistieke afraapmodule voor snijmachines. Steeds meer machines hebben automatisering of een geautomatiseerd plaatmagazijn, maar dan zijn de gesneden onderdelen nog steeds niet gereed voor levering of voor de volgende bewerking. En hoe is ten alle tijden de locatie en status van een product te zien, zonder de fabriek in te hoeven lopen? Die uitdaging lost de Widenhorn Afraapmodule op, die geïntegreerd is met de PROfirst CADCAM, Calculatie & Shopfloor software en met ieder willekeurig ERP-systeem. De oplossingen van Widenhorn lieten al real-time aan het ERP zien welke producten van een order genest of gesneden waren. Nu wordt ook teruggekoppeldhoeveel er afgeraapt zijn. De medewerkers die de nesting uitrapen, krijgen op een groot scherm de nesting te zien en met kleuren zien ze duidelijk welke onderdelen erin zitten.

De winnaars van de drie awards worden op 29 augustus bekendgemaakt tijdens de Avond van de Maakindustrie.