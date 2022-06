Ammoniak als brandstof voor zwaar transport (video)

Ammoniak is geschikt om grote schepen en zwaar wegtransport te vergroenen, door een combinatie van brandstofcellen en interne verbrandingsmotoren. Dit innovatieve idee heeft geleid tot een interdisciplinair project waarbij meerdere organisaties betrokken zijn: AmmoniaDrive. Het heeft onlangs financiering ontvangen van het Perspectief-programma van NWO.

"De wereld is voor transport en offshore-activiteiten afhankelijk van enorme schepen," zegt projectleider en hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics Rudy Negenborn van de TU Delft, "en die zijn zeer vervuilend omdat ze op diesel en andere fossiele brandstoffen varen. Als je al hun uitstoot bij elkaar optelt, is de vervuiling vergelijkbaar met die van een groot land als Duitsland. AmmoniaDrive wil deze vervuilende uitstoot tot nul terugbrengen om een volledig CO-vrije productie- en consumptieketen te creëren."

Grote energiedichtheid

Ammoniak heeft in vergelijking met groene waterstof een relatief grote energiedichtheid, wat betekent dat je veel energie in een veel kleiner volume kunt opslaan. "Dit maakt ammoniak zeer aantrekkelijk als duurzame alternatieve brandstof," zegt Peter de Vos, onderzoeker en initiator van het project. "Wat vernieuwend is aan AmmoniaDrive is ten eerste het gebruik van ammoniak als brandstof en ten tweede de combinatie van een brandstofcel met een hoge temperatuur en een interne verbrandingsmotor. Het idee is om aan één kant van de brandstofcel ammoniak in te voeren en aan de andere kant elektriciteit en waterstof te produceren. De waterstof wordt gebruikt als promotorbrandstof in de verbrandingsmotor om deze geschikt te maken voor de uitdagende verbrandingseigenschappen van ammoniak."

AmmoniaDrive is een consortium van zes universiteiten, drie onderzoeksinstituten en twaalf partners uit het bedrijfsleven, dat de komende vijf jaar gaat onderzoeken hoe ammoniak als betaalbare, veilige en energiezuinige brandstof kan worden gebruikt scheeps- en vrachtwagentransport veel schoner en duurzamer te maken. De Vos: "Het is mijn persoonlijke wens dat we al in 2050 het duizendste AmmoniaDrive-schip vanuit Nederland zien vertrekken voor zijn eerste reis!"