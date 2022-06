Batterij-elektrisch aangedreven loc toegelicht op Power Electronics event

Nico Baars en Usman Hassan (Strukton Power) geven tijdens het Power Electronics & Energy Storage eventeen presentatie over de eerste elektrisch aangedreven locomotief met batterij in Nederland voor spoorwegonderhoud.

Strukton Power werkt aan de eerste elektrisch aangedreven locomotief met batterij in Nederland voor spoorwegonderhoud. De locomotief, die dit jaar haar eerste proefrit moet rijden, gebruikt elektriciteit van zowel de bovenleiding als batterijen. Hierdoor is het mogelijk om volledig emissievrij te rijden. Nico Baars en Usman Hassan geven tijdens het Power Electronics & Energy Storage event in de afsluitende plenaire sessie een presentatie over de innovatieve locomotief. "Tot op heden was het niet mogelijk om volledig emissievrij te rijden, omdat spoortrajecten nooit 100% beschikken over stroom. "Ongeveer 75% van de spoorwegkilometers zijn geëlektrificeerd. Op rangeerterreinen en ook tijdens spooronderhoud is vaak geen bovenleiding aanwezig of hij is er wel maar buiten gebruik. In zo'n geval moet de machinist noodgedwongen overschakelen op een diesellocomotief, maar daar kleven veel nadelen aan. Het is duur, vervuilend en niet meer van deze tijd", vertelt Baars.

Upgrade

Baars en zijn collega's vroegen zich af hoe ze een duurzaam alternatief voor de diesellocomotief konden realiseren. "We kregen het idee om bestaande elektrische locomotieven te voorzien van een batterij zodat ze door kunnen rijden zonder een extra diesellocomotief mee te hoeven nemen. De locomotieven krijgen als het ware een ‘upgrade' waardoor ze de laatste kilometers, het traject waar je met lage snelheden tot 25 kilometer per uur een eindpunt nadert, overschakelen op een batterij." Het idee van een ‘elektrische batterijtrein' is niet nieuw. Baars: "De batterijtechniek is in de jaren '90 in de railwereld geïntroduceerd en het elektrisch aandrijven van treinen doen we al meer dan honderd jaar. Wat de hybride locomotief uniek maakt, is de combinatie van beide technieken. Er waren tot voor kort geen locomotieven die beiden kunnen: én op hoge snelheid elektrisch rijden én aangedreven door een batterij."

Lager kostenplaatje

De elektrische batterijlocomotief produceert lokaal geen CO 2 -uitstoot, rijdt fijner en is direct te gebruiken. Dit in tegenstelling tot dieselmotoren die meer tijd nodig hebben om op te starten. De batterij laadt zichzelf al rijdend op, mits er een bovenleiding aanwezig is. Als die er niet is, biedt een oplaadpunt op het depot uitkomst.

Door oude locomotieven nieuw leven in te blazen, wordt het milieu extra ontzien. "Natuurlijk kan je deze techniek ook bij nieuwe locomotieven toepassen, maar dat doen we bewust niet. Locomotieven van 25 jaar of ouder zijn vaak in prima staat en door te kiezen voor circulariteit is het kostenplaatje voor de klant ongeveer 50 procent lager. Hierdoor zijn vervoersbedrijven sneller bereid om een hybride locomotief aan te schaffen."

Hoewel de innovatieve onderhoudslocomotief technisch gezien gebruiksklaar is, zijn nog niet alle vergunningen rond. Baars: "De techniek loopt altijd voor op de vergunningen. Je moet aan kunnen tonen dat de trein werkt en veilig is. Als alles mee zit kan de eerste hybride locomotief eind dit jaar over de Nederlandse sporen rijden."

Over het event

Het Power Electronics event, op 14 juni 2022 in congrescentrum 1931 in Den Bosch, vindt dit jaar plaats in combinatie met het Energy Storage event. Bezoekers kunnen zo efficiënt vakkennis opdoen op het gebied van zowel vermogenselektronica als energieopslag. Naast de plenaire lezingen over hyperloop en de eerste elektrisch aangedreven locomotief met batterij in Nederland voor spoorwegonderhoud zijn er nog zo'n 25 over vier parallel-tracks verdeelde lezingen.