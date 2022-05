EtherNet/IP en Profinet aan kop in de industriële netwerkmarkt

Dit jaar groeit de industriële netwerkmarkt met 8 procent zo verwacht HMS Networks op basis van het aantal nieuw geïnstalleerde nodes binnen de fabrieksautomatisering. Een node wordt gedefinieerd als een machine of apparaat dat is aangesloten op een industrieel veldnetwerk.

Industrieel ethernet vertoont nog steeds de grootste groei - 10 procent naar verwachting - en is nu goed voor 66 procent van alle nieuw geïnstalleerde nodes (65 procent vorig jaar). Profinet en EtherNet/IP delen de eerste plaats in het netwerkklassement met 17 procent marktaandeel, maar EtherCAT komt snel dichterbij, met 11 procent dit jaar. Modbus-TCP doet het eveneens goed en groeit naar een marktaandeel van 6 procent.



Veldbussen staan op 27 procent marktaandeel, vergeleken met 28 procent vorig jaar. Achter deze cijfers zit een interessant feit, want ondanks het verlies van één procent marktaandeel, concludeert HMS toch dat het werkelijke aantal geïnstalleerde veldbus nodes na meerdere jaren van daling, naar verwachting in 2022 met 4 procent zal groeien ten opzichte van vorig jaar. Een aannemelijke verklaring is dat fabrieken in onzekere tijden zoals nu, de voorkeur geven aan gevestigde industriële netwerkoplossingen, vanwege de corona-effecten en de uitdagende situatie rond componenten.



Profibus blijft met een marktaandeel van 7 procent de meest geïnstalleerde veldbus, gevolgd door Modbus-RTU met 5 procent en CC-Link met 4 procent. Interessant is dat de Modbus technologieën TCP en RTU ook in moderne fabrieken op grote schaal gebruikt blijven worden, samen goed voor 11 procent van de markt in 2022 ten opzichte van vorig jaar.

Impact 5G moet nog komen

Wireless groeit met 8 procent, wat gelijk opgaat met het algemene groeipercentage van de netwerkmarkt, en blijft daarmee op een marktaandeel van 7 procent. Typische use-cases zijn onder meer kabelvervangingstoepassingen, draadloze toegang tot machines en connectiviteit met mobiele industriële apparatuur. De markt wacht nog steeds op de uitrol en impact van 5G in de volgende generatie installaties voor fabrieksautomatisering.

Essentieel

"Industriële netwerkconnectiviteit is absoluut essentieel voor het bereiken van productiviteits- en duurzaamheidsdoelstellingen in de moderne productie. Dit is ook de belangrijkste stimulans voor de groei die we zien in de industriële netwerkmarkt," aldus Anders Hansson, Chief Marketing Officer bij HMS Networks. "Fabrieken zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van niet alleen de productiviteit en duurzaamheid, maar ook van de kwaliteit, flexibiliteit en cybersecurity, en we weten dat, om dit te realiseren, solide industriële netwerken ook hierbij de sleutel zijn. Hoewel we op alle netwerkterreinen groei zien, is het met name interessant om te zien dat ook de gevestigde veldbustechnologieën weer aan het groeien zijn."

Regionale netwerkvariaties

EtherNet/IP en Profinet zijn toonaangevend in Europa en het Midden-Oosten, met Profibus en EtherCat als goede tweede. Andere populaire netwerken zijn Modbus (RTU/TCP) en Ethernet Powerlink. De Amerikaanse markt wordt gedomineerd door EtherNet/IP, terwijl EtherCat zich sterk ontwikkelt en wint aan marktaandeel. Profinet is leidend in een gefragmenteerde Aziatische markt, gevolgd door EtherNet/IP en de sterke concurrentie van CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, Profibus en Modbus (RTU/TCP).

Verantwoording

De studie omvat een schatting van HMS voor 2022 op basis van het aantal nieuw geïnstalleerde nodes binnen de fabrieksautomatisering. De gepresenteerde cijfers geven HMS' geconsolideerde visie weer, waarbij rekening is gehouden met de inzichten van collega's in de industrie, onze eigen verkoopstatistieken en de algemene perceptie van de markt.