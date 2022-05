SpaceX lanceert optische sensoren ABB

Vanaf Cape Canaveral Space Force Station is een SpaceX Falcon 9-raket gelanceerd met aan boord drie microsatellieten van het Canadese GHGSAT, gespecialiseerd in de monitoring van broeikasgassen met hoge resolutie vanuit de ruimte. De satellieten zijn alle drie uitgevoerd met een optische sensor van ABB.

Met de nieuwe satellieten en de technologie ABB kan GHGSat de methaanemissies van om het even welke industriële site op aarde nauwkeurig lokaliseren en meten. De drie nieuwe methaansensoren met hoge resolutie verdubbelen de capaciteit van het bedrijf om sites van klanten te monitoren. Behalve de drie gelanceerde eenheden - Luca, Penny en Diako - is ABB bezig met de productie van nog zes exemplaren.



De ruimte is de enige locatie waar de emissies vrij kunnen worden gemonitord in verschillende rechtsgebieden en waar al dan niet verslag kan worden uitgebracht over verbeteringen. Door verschillende locaties met dezelfde sensor te meten, worden emissies consequent met elkaar vergeleken. Metingen in de ruimte zijn ook bijzonder nuttig voor locaties waar sensoren op de grond economisch niet haalbaar of te complex zijn om in te zetten.

30 procent

Volgens het Internationaal Energieagentschap is methaan verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de stijging van de temperatuur op aarde sinds de industriële revolutie, en is een snelle en aanhoudende vermindering van de methaanuitstoot de sleutel tot het beperken van de opwarming van de aarde op korte termijn en het verbeteren van de luchtkwaliteit.



"Satellietgegevens zijn van cruciaal belang voor belanghebbenden wereldwijd om onmiddellijk actie te ondernemen voor een duurzame toekomst. Het eerste volledige jaar van commerciële exploitatie voor GHGSat-satellieten heeft bevestigd welke impact onze technologie kan hebben. We zijn verheugd onze capaciteit te verdubbelen en de verandering te versnellen die nodig is om een verschil te maken voor onze planeet," zegt Stephane Germain, ceo van GHGSat.



"Dit is een opwindende mijlpaal voor ons team nu we de efficiëntie zien van het toepassen van onze seriële productie-knowhow op de productie van ruimtesensoren die in het verleden voornamelijk eenmalige contracten waren. Ons partnerschap met GHGSat heeft geleid tot een paradigmaverschuiving in de industriële ruimtevaartsector. Niet alleen stelt dit nieuwe normen voor ons ruimteaanbod voor de snel groeiende privésector, maar het stelt ons ook in staat om onze expertise en ons aanbod van oplossingen uit te breiden", aldus Marc Corriveau, General Manager ABB Measurement & Analytics Canada.