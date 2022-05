Igus onthult fiets van plastic

Geen onderhoud, geen corrosie - de igus:bike is ook zeer geschikt voor in het bos en op het strand.

Igus heeft 's werelds eerste stadsfiets onthult die is gemaakt van gerecycled plastic. Het bedrijf stelt het technische concept en de belangrijkste componenten ter beschikking van alle fietsfabrikanten via het nieuwe igus:bike-platform. Het eerste model zou tegen het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn.

De 'gerecycleerde versie' zal voornamelijk gemaakt worden van hergebruikte kunststoffen die oorspronkelijk 'eenmalig gebruik' waren.

"Het plastic op vuilnisbelten over de hele wereld wordt een waardevolle hulpbron", zegt CEO Frank Blase. Hij kwam voor het eerst op het idee van de fiets op het strand terwijl hij op vakantie was. In gesprekken met medewerkers van een fietsverhuurbedrijf op het strand hoorde hij van hun grote problemen met strandfietsen. Deze stonden continu bloot aan zand, wind en zout water en gingen soms maar drie maanden mee voordat ze vervangen moesten worden. Onderhoud en vervanging zijn in deze branche vaak duur en tijdrovend.

"De igus:bike roest niet."

De igus:bike is gemakkelijker te bezitten dan welke andere fiets dan ook. Eigenaren kunnen de fiets met één versnelling bij alle weersomstandigheden buiten laten staan ​​en binnen enkele seconden schoonmaken met een tuinslang. "Omdat alle onderdelen van plastic zijn, roest geen enkel onderdeel van de fiets, zelfs de versnellingen niet - fietsversnellingen van plastic waren lange tijd ondenkbaar", zegt Blase.

In alle onderdelen van de fiets worden lichtgewicht, smeermiddelvrije hoogwaardige kunststoffen gebruikt, van tweecomponentenkogellagers in de wiellagers tot glijlagers in de zadelpen, remhendels en pedalen. Al deze componenten hebben geïntegreerde vaste smeermiddelen en zorgen voor een droge werking met lage wrijving - zonder een enkele druppel smeerolie. Dit zorgt ervoor dat zand, stof en vuil zich niet kunnen ophopen.

Deze tribo-plastics van igus worden al lang gebruikt, momenteel in meer dan 70 industrieën: in auto's, tractoren en robots. En ze hebben hun waarde bewezen in toepassingen als mountainbikes en e-cargobikes.

Innovatie met ervaring uit de industrie

In de ontwikkelingslaboratoria van igus werken momenteel acht ontwikkelaars aan alle bewegende onderdelen van de volledig plastic fiets. Kogellagers, remmen, tandwielen, tandwielen en aandrijvingen worden gecoördineerd door Andreas Hermey, de ontwikkelingsmanager voor kabelrupsen en in nauwe samenwerking met de fietsstart-up MTRL uit Nederland. Beproefde bestaande ontwikkelingen van igus werden aangepast aan de nieuwe applicatie. Het resultaat zijn soepel werkende, stille, duurzame kunststof componenten die leveranciers over de hele wereld de mogelijkheid geven om te profiteren van het igus:bike-platform.

Platform voor fabrikanten van fietsen en onderdelen

Het nieuwe igus:bike platform biedt fietsfabrikanten over de hele wereld de mogelijkheid om deze technologie gezamenlijk verder te ontwikkelen. Het platform laat continu de status en voortgang van alle onderdelen zien en nodigt marktpartijen expliciet uit om mee te doen. "We willen de fietsindustrie in staat stellen om plastic fietsen te produceren", zegt Blase. Het platform moet een aanspreekpunt worden voor fabrikanten die een kunststof fiets willen bouwen en voor alle fabrikanten van geschikte onderdelen, zoals kunststof frames, wielen, aandrijvingen en rondsels. Het platform host al de eerste zakelijke samenwerkingen. Een voorbeeld is Helix.eco voor gerecyclede kunststoffen. Er zullen er nog veel volgen.

Het eerste functionerende model staat gepland voor het einde van het jaar

Een andere partner is MTRL, een Nederlandse start-up die met succes 400 fietsen met kunststof frames en wielen op de Nederlandse wegen heeft gezet. "Oprichters Johannes en Benjamin Alderse Baas zijn partners die onze visie volledig delen", zegt Blase, zelf investeerder in MTRL. "Samen verfijnen we de volledig plastic fiets." De fietsstart-up zal eind dit jaar beginnen met de productie en verkoop van een kindermodel en een volwassen fiets voor steden.

De Duitse lancering zal begin 2023 zijn. Andere versies, zoals een e-bike, staan ook al gepland. In de toekomst moet de fiets zowel in een variant van nieuw plastic als in een variant die volledig van gerecycled materiaal is gemaakt, verkrijgbaar zijn. De eerste prototypes, met succes geproduceerd en getest, waren gemaakt van materiaal van bijvoorbeeld oude visnetten. De volwassen fiets gemaakt van nieuw plastic gaat 1.200 euro kosten. Voor de variant van gerecycled plastic komt er een toeslag van 200 euro. MTRL plant productiefaciliteiten in de buurt van plastic stortplaatsen over de hele wereld. "Van oceaanplastic tot bewegende plastics - het igus:bike-concept heeft alles in huis om een hightech ecologisch product te worden", zegt Blase.



"We hebben nog veel meer ideeën, zoals het installeren van condition monitoring met igus smart plastics. Daarmee zou je op je smartphone kunnen zien hoeveel duizenden kilometers de fiets nog kan maken. Dat zal hopelijk veel mensen overtuigen die nog sceptisch staan tegenover plastic."