Noren willen reizen transformeren met elektrische vliegboot met wielen (video)

Als het project slaagt, is het watervliegtuig van de toekomst misschien elektrisch, milieuvriendelijker, stiller en in staat om vanaf meer locaties kortere routes te vliegen. In de 260 meter lange onderzoekstankvan Sintef wordt momenteel een model van de romp onder verschillende hoeken getest om de optimale vorm te vinden. Foto: Sintef

Een Noors bedrijf ontwikkelt een klein elektrisch watervliegtuig dat het lokale passagiersverkeer op grote schaal kan transformeren. Het ontwerp van de romp wordt momenteel getest in de sleeptank van Sintef in Trondheim.

"Dit wordt een soort vliegende boot op batterijen. Het doel is om in Noorwegen flexibele mobiliteit te bieden, zonder uitstoot en aanzienlijk minder geluidsoverlast, en ook om nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen", zegt Eric Lithun, CEO van het Noorse bedrijf Elfly.

"Het watervliegtuig moet 200 kilometer kunnen vliegen met een snelheid van ongeveer 250 kilometer per uur. De vliegtijd van Bergen naar Stavanger zal dan 40 minuten zijn, vergeleken met vier tot vijf uur met de auto."

Het bedrijf wil binnen drie jaar een prototype op ware grootte in de lucht te krijgen.

Geen last van zout



Volgens Lithun zijn watervliegtuigen in landen aan zee nog niet wijdverbreid, omdat bestaande vliegtuigen interne verbrandingsmotoren gebruiken die zuurstof en zout water aanzuigen, waardoor de motor corrodeert."Dit leidt tot torenhoge onderhoudskosten. Door over te schakelen op elektriciteit is dit probleem opgelost."

Vliegtuig met futuristische bootromp

Het nieuwe watervliegtuig heeft een geheel nieuw type ontwerp nodig op basis van een bootromp. "Het is vooral belangrijk om de romp zo te ontwikkelen dat het vliegtuig met zo min mogelijk vermogen kan opstijgen. De uitdaging is om de ultieme combinatie van aerodynamica en hydrodynamica te vinden", zegt Kourosh Koushan, onderzoekswetenschapper bij Sintef.

Dit is onder meer een uitdaging omdat de propellers boven de vleugels aanvankelijk de boeg van de romp in het water naar beneden duwen, voordat het vliegtuig geleidelijk omhoog komt naarmate het sneller gaat.

Het testen van de romp in de sleeptank

De werkzaamheden voor de ontwikkeling van de romp zijn in volle gang. De tests vinden plaats in de scheepsmodeltank van Sintef in Trondheim. In de 260 meter lange tank wordt een model van de romp gesleept om de optimale vorm te ontdekken.

"We testen de romp door deze onder verschillende hoeken te slepen en te beoordelen hoe dit de waterbestendigheid beïnvloedt. Dit levert data op waarmee we een datasimulatie van de startfase kunnen maken. We zullen de resultaten vergelijken om verbeteringen aan de romp voor te stellen", legt Koushan uit.

Elfly Group heeft nu versie vier van de romp bereikt.

Een boot met wielen en vleugels

Als Elfy slaagt, zijn de vliegtuigen van de toekomst dus elektrisch, milieuvriendelijk, stiller en in staat om kortere routes en vanaf een groter aantal locaties te vliegen. "We hebben het over zero-emission en een elektromotor die alleen een zwak zoemend geluid maakt", zegt Lithun over het watervliegtuig, dat zal opstijgen en landen op het water, maar ook wielen zal hebben waardoor het vanaf vliegvelden kan opereren.

Autostekker

De motor en batterij voor het vliegtuig zullen worden gekocht. Deze laatste mag tot 1,7 ton wegen en moet in theorie overal kunnen worden geladen. "We zijn van plan dezelfde stekker te gebruiken als voor elektrische boten, die ook wordt gebruikt voor elektrische auto's in de EU", zegt Lithun.

Het elektrische watervliegtuig biedt plaats aan negen passagiers. Het doel is om in 2030 15 of 20 vliegtuigen in de lucht te hebben. Naast passagiersvluchten kunnen de watervliegtuigen ook worden gebruikt voor goederenvervoer, ambulancediensten en premiumvluchten, waarvoor het hele vliegtuig kan worden gecharterd.