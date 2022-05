Reminder: eind deze maand is de Hannover Messe

Na een digitale editie en een verschuiving van april naar mei, is Hannover over enkele weken weer het internationale trefpunt voor de industriesector. Pakweg 40 Nederlandse start-ups pitchen hun innovaties op groot startup-paviljoen opgezet en een twintigtal vaderlandse bedrijven kiest voor een zelfstandige deelname.

In januari kondigde Hannover Messe-organisator Deutsche Messe AG na overleg met de exposantenadviesraad aan dat de beurs dit jaar niet in april, maar van 30 mei - 2 juni plaatsvindt. Dit om meer planningszekerheid te bieden aan de deelnemende bedrijven, omdat de COVID-situatie in januari nog minder goed te voorspellen was. "Voor ons als organisatie een bericht waar we reeds twee jaar naar uitzagen", vertelt Victor Koppelaar van Global Fairs Nederland. "Maar in slechts zeven weken een complete beurs voorbereiden, dat zou een grote druk leggen op de deelnemers, was de verwachting."

Liever fysiek

Dus werd de Hannover Messe naar eind mei verplaatst, om ruimte te bieden aan verdere versoepelingen en voorbereiding. "En hoewel de Hannover Messe dit jaar, door enige terughoudendheid en reisbeperkingen voor een aantal Aziatische landen, niet zo groot is als de edities van bijvoorbeeld 2018 of 2019, zijn we trots dat bijna 2.500 bedrijven eind deze maand weer een stand opbouwen."



Meer dan 98 procent van de deelnemers kiest ervoor om weer fysiek plaats te nemen in de beurshallen. Een klein aantal bedrijven, het zijn er zo'n veertig, kiest voor een digital-only deelname, en is tijdens de beurs online bereikbaar voor bezoekers via chats, video-calls en e-mail. Het zijn voornamelijk Koreaanse, Japanse en Chinese exposanten. Er worden dit jaar dus ook minder bezoekers uit deze landen in Hannover verwacht.

Nederland goed vertegenwoordigd

Nederland wordt gezien als belangrijke en betrouwbare handelspartner, en is daarom uitstekend vertegenwoordigd op de Hannover Messe. Onder de vlag van brancheorganisaties FME en de Koninklijke Metaalunie staat in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een tweetal Holland High Tech-paviljoens op de beurs, gericht op de thema's Smart Sustainable Future en Smart Industrial Supply. Daarnaast is door het Haagse psps business abroad in samenwerking met Enterprise Solutions een omvangrijk startup-paviljoen opgezet, waarbij zo'n veertig Nederlandse start-ups hun innovaties op internationaal terrein zullen pitchen. Buiten de georganiseerde paviljoens, kiest ook een twintigtal bedrijven voor een zelfstandige deelname.

Bezoek van 30 mei tot en met 2 juni 2022 de Hannover Messe - fysiek of digitaal.

Ga voor meer informatie over de Hannover Messe naar: www.hannovermesse.de. Hier vind je alle documenten waarmee je jouw beursbezoek optimaal kunt voorbereiden. Hier vind je bijvoorbeeld een overzicht van alle exposanten en hun producten, een overzicht van congressen en side-events en informatie over reis en verblijf.