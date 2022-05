Bosch Rexroth, Harting en Sumitomo Cyclo Drive genomineerd voor Hermes Award

De nominaties voor de Hermes Award zijn bekend: Bosch Rexroth, Harting en Sumitomo Cyclo Drive maken kans op de jaarlijkse technologie-innovatieprijs van de Hannover Messe.

De prijs beloont bedrijven met een product of oplossing met een hoge mate van technologische innovatie. Alleen industrieel beproefde oplossingen komen in aanmerking. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de openingsceremonie van Hannover Messe op 29 mei.

Over de genomineerden:

Bosch Rexroth

Het genomineerde crtlX Core-project van Bosch Rexroth in Lohr am Main is een flexibel, compact, modulair en app-gebaseerd besturingsplatform. Het is gebaseerd op het Linux real-time besturingssysteem en is vrij configureerbaar. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om processen te automatiseren, aangezien het gebruik van standaarden en consistente web-based engineering in-house software-installaties overbodig maakt. De toetredingsdrempel tot PLC-programmering wordt zo verminderd. Verdere voordelen vloeien voort uit de integratie van apps van derden en de mogelijkheid om kunstmatige intelligentie te integreren.

Harting

De Han-Modular Domino Module industriële connector van Harting in Espelkamp is een doorontwikkeling van de bestaande standaard, bestaande uit twee modules die via een tandsysteem flexibel kunnen worden geassembleerd. Het connectorsysteem verzendt stroom, signalen, data of perslucht. Dit betekent dat elektra en pneumatiek in één module kunnen worden overgebracht, wat betekent dat de benodigde stekkerverbindingen, inbouwruimte en gewicht aanzienlijk worden verminderd. Verdere besparingen zijn het gevolg van kortere installatietijden.

Sumitomo

De Tuaka van Sumitomo Cyclo Drive Duitsland in Markt Indersdorf is een volledig geïntegreerde aandrijving voor robottoepassingen en automatiseringstechnologie. Nieuw zijn de transmissie, de motor en de besturing met veiligheidsfuncties. Door de sensoren en het thermomanagement is het product geschikt voor nauwkeurige, gevoelige toepassingen in servicerobotica en voor interactie met mensen. Het modulaire concept en de bouwsteensystemen maken een toepassingsspecifieke configuratie van de benodigde hardware mogelijk.