Eveliene Langedijk voorzitter jury Technishow Awards

Eveliene Langedijk is programma manager Smart Industry bij FME en directeur van branchevereniging GMV, voor de machinebouwers in de agri- en foodindustrie.

Eveliene Langedijk is gekozen als voorzitter van de jury van de TechniShow Innovation Awards 2022. Ze is programma manager Smart Industry bij FME en directeur van branchevereniging GMV, voor de machinebouwers in de agri- en foodindustrie in Nederland.

Behalve op bestuurlijk vlak kent Langedijk ook het klappen van de zweep als het gaat om bedrijfsvoering. Zo was ze CEO bij UVS Industry Solutions, gespecialiseerd in software voor onderhoud van machines. Vandaag de dag is ze mede-eigenaar van de TAP Group, wat zich richt op slimme sensoren voor predictive maintenance in de machinebouw.



"De Nederlandse maakindustrie is een van de meest innovatieve sectoren in de wereld. Die innovaties verdienen een podium. Het is een eer dat wij met de TechniShow Awards dat podium kunnen bieden. Ik kijk uit naar de inzendingen".

Inschrijven

Tot 27 mei kunnen exposanten op de TechniShow zich inschrijven voor de TechniShow Awards. Deze editie kunnen bedrijven zich inschrijven voor de volgende categorieën:

• Slim Produceren: slim produceren is foutloos produceren omdat elke productiestap 100% wordt gecontroleerd. Dankzij foutloze producten (zero defect) worden faalkosten geminimaliseerd.

• Digitale Fabriek: bij een digitale fabriek zijn alle informatie stromen intern digitaal naadloos en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe.

• Flexibel Produceren (Flexible Manufacturing): bij flexibel produceren is een fabriek in staat om steeds andere producten te realiseren met de kortst mogelijke doorlooptijden, van offerte tot levering en van order tot levering. Hierbij kunnen kleine series worden geleverd en enkelstuks.