Nieuwe versie installatienorm industriële gebouwen behandelt Single Pair Ethernet

In maart 2022 is de nieuwe editie van de installatienorm IEC 61918:2018/AMD1:2022 Amendment 1 - "Industriële communicatienetwerken - Installatie van communicatienetwerken in industriële gebouwen" gepubliceerd. De norm beschrijft de installatie van communicatienetwerken in industriële ruimten. In de nieuwe versie bevat deze nu ook belangrijke kernpunten over bekabelingsstructuren op basis van Single Pair Ethernet. Daarmee is het een belangrijke basis voor alle gebruikers die hun productie in het IIoT willen brengen.

De nieuwe editie van IEC 61918:2018/AMD1:2022 Amendment1 is de installatienorm voor communicatienetwerken in industriële installaties, machines en automatiseringseilanden. Zowel de bekabelingsinfrastructuur als de te gebruiken componenten, zoals kabels en verbindingstechnologie, zijn duidelijk gedefinieerd voor alle automatiseringsprofielen. Bekabelingsoplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van glasvezelkabels, symmetrische koperkabels en voor draadloze media komen aan bod.

SPE en PoDL

De nieuwe wijziging van IEC 61918 gaat in op de nieuwe 1-pair bekabelingsstructuren voor Single Pair Ethernet (SPE) en de bijbehorende externe stroomvoorziening PoDL (Power over Data Line). Hiermee wordt de kloof gedicht tussen de klassieke IT-infrastructuur en de industrie, IoT/IIoT. SPE heeft een bijzondere betekenis voor industrie en automatisering. Voor het eerst maakt het de universele toepassing van op TCP/IP gebaseerde automatiseringsprotocollen mogelijk, zelfs voor lange afstanden, zoals in de procesautomatisering of voor de eenvoudige aansluiting van sensoren en actuatoren tot op industrieel veldniveau. Hogere datasnelheden, meer vermogensoverdracht en grotere reikwijdten dan bij klassieke veldbussen maken de weg vrij voor het IIoT en Industrie 4.0.

Sensor-to-cloud

De nieuwe versie van IEC 61918 biedt nu een duidelijke en ondubbelzinnige normatieve beschrijving van hoe en met welke componenten een sensor-to-cloud data-infrastructuur in industriële toepassingen eruit moet zien. De tools voor de implementatie van IIoT zijn nu beschikbaar - leveranciers van apparaten kunnen nu beginnen met de ontwikkeling en productie van SPE-apparaten met internationaal gegarandeerde compatibiliteit en investeringszekerheid. Het maakt niet uit of het gaat om Profinet, EtherCAT of andere Industrial Ethernet-protocollen - deze nieuwe IEC 61918 is een gemeenschappelijke noemer voor alle automatiseringsprofielen.



https://webstore.iec.ch/publication/74769