Inschrijving TechniShow/Esef Maakindustrie van start

De inschrijving voor een bezoek aan TechniShow en Esef Maakindustrie is geopend. 30 augustus tot en met 2 september 2022 komt de industrie weer samen in Jaarbeurs Utrecht voor iedereen die op zoek is naar de nieuwste materialen, machines, flexibele oplossingen, innovatieve productietechnologieën en toeleveringsstrategieën voor de maakindustrie.

De industrie heeft niet stil gezeten tijdens Covid-19: de ontwikkelingen en innovaties bij producenten zijn doorgegaan en zij hebben inmiddels van alles om ten toon te stellen. Dat resulteert in tal van primeurs en must-sees op dit beurzenduo.

Het is vanaf heden mogelijk je in te schrijven via event.technishow.nl of event.maakindustrie.nl. Daarna ontvang je automatisch de laatste updates en ins & outs - tot en met de beurzen.

TechniShow is de vakbeurs voor innovatieve industriële productietechnologie in de Benelux. Esef Maakindustrie is de vakbeurs voor succesvolle, duurzame en innovatieve maakoplossingen.