Genoeg ruwe metalen om in 2023 14 miljoen elektrische auto's te maken

Er is voorlopig genoeg nikkel en lithium om aan de wereldwijde behoefte aan elektrische auto's te voldoen, maar de Europese beleidsmakers moeten meer doen om de voorraden van duurzaam gewonnen metalen met schone energie op peil te houden. Dat stelt duurzaam transport-NGO Transport & Environment (T&E) na analyse van cijfers van Bloomberg.

Er is genoeg lithium en nikkel beschikbaar om in 2023 wereldwijd 14 miljoen elektrische auto's te produceren, zelfs zonder Russische voorraden, concludeert T&E. Dat is 55% meer dan de gangbare marktprognoses. De organisatie roept de Europese regeringen echter wel op om meer te doen om de toegang tot belangrijke metalen te verstevigen om de groene energiezekerheid te waarborgen.

Democratisch



Senior director Julia Poliscanova: "Oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat we onszelf van olie moeten spenen. De beste manier om dit te doen is om op elektrisch over te gaan. In tegenstelling tot olie worden nikkel en lithium voor het overgrote deel gewonnen in democratische landen. En anders dan wordt beweerd, is er geen tekort aan lithium of nikkel in de aardkorst. Het is slechts een gebrek aan politieke wil die Europa kwetsbaar maakt voor bevoorradingsproblemen."

Zelfs als de grondstofvoorraden krapper worden en onder de capaciteit van de batterijfabriek blijven, kunnen in 2025 nog steeds 21 miljoen BEV's worden geproduceerd - bijna 50% meer dan de marktschattingen. Dit is echter geen garantie voor het aanbod van Europa als 's werelds toonaangevende EV-markt. Door de groeiende verkoop van elektrische auto's in China en de VS is er concurrentie om de cruciale grondstoffen, waarbij die twee landen maatregelen nemen om de toegang tot belangrijke grondstoffen te waarborgen.

Poliscanova: "Terwijl China en de VS hun beleidsspier aanspannen om de toevoer van kritieke metalen veilig te stellen, speuren Europese leiders de wereld af op zoek naar meer olie. Dit is het moment om ons te concentreren op het inkopen van de duurzame grondstoffen die het continent nodig heeft voor onze energieonafhankelijkheid en een groene toekomst."

'Europese beleidsmakers moeten de diplomatie versterken met collega-democratieën zoals het grondstofrijke Australië, Indonesië, Canada en Chili, en besprekingen beginnen met mijnbouwbedrijven', aldus T&E. De groep heeft de EU opgeroepen om een ​​speciale autoriteit in het leven te roepen om de continuïteit van de bevoorrading van duurzame kritische metalen te waarborgen.

'Er zijn oprechte zorgen over het effect dat een krappe grondstoffenmarkt zal hebben op de batterijprijzen. Structureel gezien heeft een lange periode van lage grondstofprijzen geleid tot onderinvesteringen in nieuwe metaalwinning, terwijl kortdurende door Covid veroorzaakte verstoringen in toeleveringsketens en de oorlog in Oekraïne de prijzen onder druk hebben gezet. Maar dit zal naar verwachting niet duren. Mijnbouw- en recyclingbedrijven reageren nu al op de hoge prijzen door uitbreidingen aan te kondigen, die de komende jaren tot een prijsstabilisatie moeten leiden.'