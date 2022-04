Oekraïense soldaat post video over verouderde technologie in Russische drones

In de strijd tussen Rusland en Oekraïne is gemeld dat de kleine drones van Rusland een dodelijke tol eisen van de Oekraïense troepen. Een nieuwe video onthult echter dat de zeer efficiënte precisie-drones niet zo geavanceerd zijn als je zou verwachten.

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft een video gedeeld waarin een soldaat te zien is die naar verluidt een Russische militaire bewakingsdrone ontmantelt en wijst op een aantal zeer eenvoudige kenmerken. Als je ziet waar de hele drone uit bestaat, lijkt het iets dat een schoolkind in elkaar zou kunnen zetten.

Ducttape en flessendop



De drone die uit elkaar wordt gehaald, is een Orlan-10-model dat op Oekraïense bodem is gevallen. Het eerste waar de soldaat op wijst, is dat de camera van de drone een eenvoudige, generieke handheld Canon DSLR is, het soort dat je op de camera van elke toerist kunt vinden.

De soldaat laat vervolgens zien hoe de dop van de brandstoftank van de drone bestaat uit een bovenkant en een deksel van een plastic waterfles. "Dit is serieus echt, niet nep", zegt de soldaat in het Russisch. "We hebben er zelfs aan gedacht om deze kosmische technologie naar onze westerse partners te sturen." Hij laat ook zien hoe de drone op verschillende belangrijke gebieden bij elkaar wordt gehouden door eenvoudige ducttape.

Uiteraard weten we niet zeker of het beeldmateriaal echt is en waar en wanneer het is opgenomen. Oekraïne heeft veel video's gedeeld in een poging om zijn succes in de oorlog te laten zien.