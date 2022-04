3,22 miljard extra voor innovatie

Voor innovatie komt dit jaar vanuit het Nationaal Groeifonds een investering van 3,22 miljard euro beschikbaar, terwijl er al 1,33 miljard was gereserveerd. Het geld gaat naar 20 voorstellen die onder meer inzetten op het gebruik van AI voor kankeronderzoek, fotonica, startups in de farmaceutische industrie, waterstof, groene chemie, verduurzaming van de vliegtuigindustrie en digitalisering in de logistieke sector.

De projecten dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatie zijn ook projecten voor een sterkere infrastructuur en kennisontwikkeling beoordeeld, waaronder een voorstel om bestaande publiek-private samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt uit te bouwen.



Ook zijn er vervolginvesteringen in innovatieve projecten uit de eerste ronde bekend gemaakt. De voorwaardelijke toekenningen aan Quantum Delta Nederland (228 miljoen) en RegMed XB (33 miljoen) zijn omgezet in definitieve investeringen. Daarnaast is de reservering voor AiNed deels omgezet in een definitieve investering (116,5 miljoen).

Hieronder een aantal van de toekenningen: