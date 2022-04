Politie start met pilot automatische drone

De politie start een pilot met een automatische drone. Dit zelfvliegende luchtvaartuig kan worden ingezet om sneller een actueel beeld te krijgen van incidenten.

Bij bepaalde incidenten wordt de automatische drone door de meldkamer naar de probleemlocatie gestuurd om beelden te maken die rechtstreeks worden doorgezet naar diezelfde meldkamer. Daar krijgt een politiemedewerker dus snel beeld van de situatie. Dat heeft drie voordelen.

Grotere pakkans

Ten eerste kan men eerder inschatten hoe slachtoffers zo effectief mogelijk kunnen worden geholpen. Ten tweede wordt de pakkans wellicht groter. Hoe eerder een politiemedewerker zicht heeft op een situatie van bijvoorbeeld een overval, hoe groter de kans op het aanhouden van de verdachten. Of de drone hier echt aan bijdraagt, wordt al doende onderzocht. Ten derde helpt het bij de veiligheid van de eigen medewerkers. De automatische drone geeft de meldkamer een actueel beeld van een incidentlocatie. Daardoor kan gericht het juiste aantal politie-eenheden naar het incident gestuurd worden. Ook heeft de meldkamer overzicht over de situatie en omgeving van het incident. Dit maakt dat collega's veiliger hun werk kunnen doen op straat.

Avy Aera

De politie koos voor de Aera van de Nederlandse producent Avy. Het gaat om een electrische VTOL van ongeveer 300x200x150mm die een payload kan meenemen van 3 kilo / 8 liter. Hij is uitgerust met een NextVision Nighthawk 2 camera en kan 80 à100 kilometer vliegen met een cruisesnelheid van 90 kilmometer per uur, voordat de 1 kWh batterij weer moet worden opgeladen. Bekijk alle specs in deze sheet:

Test in Enschede

De automatische drone wordt getest bij de Eenheid Oost-Nederland. Begin april 2022 startte de eerste testfase op een afgesloten terrein, waar verschillende mogelijke toepassingen worden onderzocht. Hier wordt per toepassing eveneens gekeken naar de impact van de drone-inzet op privacy, ethische vraagstukken en data-veiligheid in samenhang met proportionaliteit.

Wet- en regelgeving

Hierna volgt een praktijktest in het publieke domein van Twente en IJsselland. Wanneer deze fase start, is nog onbekend. Dit hangt onder meer af van de ontwikkeling van wet- en regelgeving en van het moment waarop er voldoende zekerheid is over de veilige inzet van de drone.