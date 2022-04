Eco Wave Power bouwt golfenergiecentrale van 2 MW in Spanje

Eco Wave Power heeft een overeenkomst gesloten met Port Adriano (Spanje) voor de potentiële bouw van een golfenergiecentrale van maximaal 2MW. Het is de eerste toepassing van deze technologie in Spanje.

Port Adriano wijst Eco Wave Power een geschikte locatie toe voor een periode van 20 jaar. Inna Braverman, oprichter en CEO van Eco Wave Power: "Spanje voorziet een aanzienlijke uitbreiding van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie om tegen 2030 74% van de elektriciteitsopwekking te bereiken. Spanje heeft ook een kustlijn van 8.000 km. Deze combinatie maakt het een optimale markt voor Eco Wave Power."

Antonio Zaforteza, CEO van Ocibar, het bedrijf dat eigenaar is van de haven: "Wij geloven dat Eco Wave Power perfect past bij de innovatie- en duurzaamheidsvisie van Port Adriano, door een nieuwe manier te creëren om hernieuwbare energie op te wekken, die onze haven en ons land om zijn ambitieuze doelen te bereiken om de klimaatcrisis aan te pakken."

Hoe het werkt

De drijvers halen energie uit inkomende golven door de stijgende en dalende beweging van de golven om te zetten in een proces van schone energieopwekking. De beweging van de drijvers comprimeert en decomprimeert hydraulische zuigers die biologisch afbreekbare hydraulische vloeistof in op het land gelegen accumulatoren overbrengen. In de accumulatoren wordt druk opgebouwdwaarop een hydraulische motor draait, die een generator laat draaien, en vervolgens wordt de elektriciteit via een omvormer overgedragen aan het net.

De vloeistof stroomt, na decompressie, terug in de hydraulische vloeistoftank, waar hij wordt hergebruikt door de zuigers, waardoor een gesloten cirkelvormig systeem ontstaat.

Het systeem start met de productie van elektriciteit vanaf golfhoogten van 0,5 meter.

De hele werking van het systeem wordt aangestuurd en bewaakt door een slim automatiseringssysteem. Wanneer de golven te hoog zijn om het systeem aan te kunnen, stijgen de drijvers automatisch boven het waterniveau en blijven ze in de opwaartse positie totdat de storm voorbij is. Zodra de storm voorbij is, keren de drijvers terug naar de bedrijfsmodus.