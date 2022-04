Herstel Nederlandse octrooiaanvragen

Het aantal octrooiaanvragen dat Nederlandse bedrijven indienen bij het Europees Octrooibureau (EOB) is vorig jaar met 3,1 procent gestegen, zo blijkt uit de recent gepubliceerde EPO Patent Index 2021. Met 6.581 octrooiaanvragen is Nederland het op twee na grootste land van herkomst voor octrooiaanvragen van de 27 EU-landen en staat het op de achtste plek van alle landen.

De groei is de sterkste sinds 2015, waarmee de negatieve trend van dalende aanvragen in de twee voorgaande jaren omgebogen. Ook ligt de stijging van de Nederlandse octrooiaanvragen boven het EU-gemiddelde van 2,7 procent. Koninklijke Philips bleef in 2021 Nederlands meest actieve aanvrager van Europese octrooien. Philips was ook de grootste octrooiaanvrager van alle bedrijven in medische technologie (gestegen van nr. 3 in 2020), vóór Medtronic en Johnson & Johnson uit de Verenigde Staten.

Stedenranglijst

In de stedenranglijst die innovatieactiviteit meet aan de hand van het aantal octrooiaanvragen per stad, is Eindhoven de op twee na grootste van Europa, alleen overtroffen door München en Parijs, en de duidelijke nummer 1 in Nederland. EU-stedenranglijst octrooiaanvragen: 1. München (3.757) 2. Parijs (2.783) 3. Eindhoven (2.390) 4. Stockholm (2.252) 5. Londen (1.657). Nederlandse stedenranglijst: 1. Eindhoven (2.390) 2. Rotterdam (534) 3. Bergen Op Zoom (365) 4. Veldhoven (344) 5. Amsterdam (318).



De provincie Noord-Brabant blijft de leidende Nederlandse regio in octrooiaanvragen, goed voor meer dan de helft van alle Nederlandse aanvragen (51,4 procent). De regio bleef in 2021 de op vier na sterkste van alle Europese regio's voor octrooiaanvragen bij het EOB.



De sectoren met de meeste octrooiaanvragen uit Nederland waren Medische technologie (+3,6 procent) Elektrische machines, apparaten, energie (-2,4 procent), Basismaterialen chemie (+38,6 procent).

Nederland - een centrum van innovatie

Een indicatie voor de innovatiekracht van een land is het aantal octrooiaanvragen in relatie tot het aantal inwoners. Nederland staat wat dat betreft met 383 octrooiaanvragen per miljoen inwoners (was 369 in 2020) op de 4e plaats van alle landen die octrooiaanvragen indienen bij het EOB.