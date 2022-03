Vijf jaar na start Brexit: zijn Europese bedrijven voorbereid op deadline van 1 januari?

Vijf jaar geleden, op 29 maart 2017 om precies te zijn, stelde het Verenigd Koninkrijk artikel 50 in werking dat het proces in gang zette om uit de EU te treden. De Britten zijn inmiddels formeel uit de EU gestapt, maar voor veel Europese bedrijven en fabrikanten is het nog steeds een uitdaging om zich aan te passen aan de noodzakelijke veranderingen. Sommige zijn nog steeds niet zeker van de vereisten om goederen aan het Verenigd Koninkrijk te blijven leveren.

Adrian Rudd van het Nederlands Meetinstituut (NMi) geeft advies over hoe bedrijven door de nieuwe regelgevingsprocessen kunnen navigeren, aan de juiste regels kunnen voldoen en zich aan de deadlines kunnen houden:

Van CE naar UKCA

Een van de grootste veranderingen als gevolg van Brexit, en een die gevolgen zal hebben voor veel fabrikanten, is de vervanging van de CE-markering voor toegang tot de Britse markt. Voordat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet, werd de CE-markering in heel Europa gebruikt als garantie voor de consument dat leveranciers of fabrikanten aan een reeks normen en eisen hadden voldaan. Bijna 20 jaar lang was de CE-markering herkenbaar en bood zij de consument gemoedsrust.



Het was een systeem dat goed werkte en dat in de EU nog steeds werkt. Daarom heeft de Britse regering besloten dit beschermingsniveau voor de consument te evenaren door dezelfde eisen en regels als basis te nemen voor de UK Conformity Assessed (UKCA)-markering.



Aanvankelijk werd verwacht dat fabrikanten uiterlijk op 31 december 2021 aan de UKCA-vereisten zouden moeten voldoen om de Britse markt op de kunnen. De Britse regering heeft dit echter uitgesteld tot 31 december 2022, zodra duidelijk werd dat de noodzakelijke veranderingen door uitdagingen als de covid-pandemie een te grote druk op de industrie zouden leggen om de gevolgen van de wereldwijde gezondheidscrisis het hoofd te bieden.



Voor veel fabrikanten die zowel op de markt van de EU als op die van het Verenigd Koninkrijk actief zijn, werd de verandering nog ingewikkelder omdat in Europa geregistreerde organisaties die zijn aangewezen om de overeenstemming met de CE-voorschriften te beoordelen geen door het UKCA erkende instantie konden worden. Omgekeerd werden in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisaties wel als UKCA-erkende instantie aangewezen, maar verloren zij hun bevoegdheid om CE-overeenstemmingsbeoordelingen uit te voeren.



Het vinden van een instantie die zowel de CE- als de UKCA-markering kan geven is nu een belangrijke factor geworden voor veel bedrijven die toegang willen houden tot de EU en het Verenigd Koninkrijk. NMi heeft een kantoor in het Verenigd Koninkrijk opgezet en UKAS-accreditaties verkregen, waardoor het Nederlands Meetinstituut door de Britse regering als UKCA Approved Body is erkend. Deze benoeming bestaat naast de bestaande rol als Europese aangemelde instantie die in Nederland is gevestigd.

Wat is er nodig voor beide keurmerken?

Het technische proces voor beide goedkeuringen is momenteel hetzelfde en vereist twee identieke tests. Afhankelijk van de regelgeving kan voor producten een verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) nodig zijn. Voor andere producten die onder de regelgeving vallen, kan een typekeuring nodig zijn, waarbij door een instantie wordt getest of ze aan de eisen voldoen, waarna het type formeel wordt gecertificeerd. In sommige gevallen volgt hierna een beoordeling van het fabricagesysteem om ervoor te zorgen dat de producten kunnen worden geproduceerd in overeenstemming met de typekeuring en dat elk product aan de prestatie-eisen kan voldoen. Ook hier krijgt de fabrikant een certificaat wanneer de beoordeling bevredigend is, waarna hij de relevante markeringen kan laten aanbrengen op producten die het fabricageproces hebben voltooid.



De producten die onder de UKCA vallen zijn, net als bij de CE, zeer uiteenlopend, variërend van telefoonopladers en spelconsoles tot fietshelmen, zonnebrillen en teddyberen. Voor een volledige lijst van producten en vereisten kan je terecht op https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking.



Fabrikanten die producten in Noord-Ierland verkopen, kunnen kiezen of zij aan de CE- of aan de UKNI-vereisten willen voldoen, hoewel de huidige technische vereisten voor beide gelijk zijn.



Het belangrijkste punt voor de fabrikanten is dat het nu tijd is om te handelen. Vanaf april wordt de situatie voor fabrikanten in de meetinstrumentensector nog prangender doordat het Britse nationale meetbureau (NMO) niet langer OBO-diensten zal verlenen. Dit betekent dat voormalige NMO-klanten zich nu tot andere door de UKCA erkende instanties, zoals NMi, zullen moeten wenden voor alle benodigde UKCA-diensten.



Het is ook nog niet duidelijk wat er, vanuit het oogpunt van de handhaving van de Britse markt, zal gebeuren met ondernemingen die niet binnen de termijn aan de vereisten voldoen, maar het is aannemelijk dat het niet voldoen aan de vereisten niet in overeenstemming is met de Britse regelgeving. Uitstel van de UKCA-markering zou op zijn minst het zakendoen in het Verenigd Koninkrijk kunnen belemmeren.