Van Doren Engineers geeft baby's met technisch talent baangarantie

Met techniek kun je niet vroeg genoeg beginnen, is het motto van Van Doren Engineers. Daarom gaat de Boekelse specialist in elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT iets nieuws doen. In samenwerking met Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden introduceert het bedrijf de Kids Club: een opleiding voor kinderen van nul tot vier jaar. Meest opvallend: de echte talentjes krijgen baangarantie binnen het bedrijf.

Dat het voor technische werkgevers momenteel een flinke kluif is om aan goede mensen te komen, mag als algemeen bekend worden beschouwd. "Het tekort aan technisch personeel was nog niet eerder zo groot als nu. Dat zorgt voor flinke uitdagingen. Met de oprichting van de Kids Club spelen we in op het verwachte personeelstekort in de toekomst. We hebben intensief nagedacht over manieren om zo aantrekkelijk mogelijk te worden voor de medewerkers van morgen. Met de Kids Club denken we de oplossing hiervoor te hebben gevonden", zegt Roger Heugen, directeur van Van Doren Engineers.

Succesvolle pilot

De Kids Club is gericht op kinderen van nul tot vier jaar met technische aspiraties. Heugen: "Dat lijkt wellicht jong, maar met techniek kun je niet vroeg genoeg beginnen. Je ziet dat kinderen al op jonge leeftijd grijpen naar schroevendraaiers en hamers. De wil om met techniek te werken is dus al op zeer jonge leeftijd sterk aanwezig. Dat laat de huidige pilot met de kinderen van onze collega's ook zien. Die pilot draait van januari tot juni en de reacties zijn erg positief."

Baangarantie

Op de opleiding, die wordt gegeven bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden, komen baby's, peuters en kleuters spelenderwijs in aanraking met techniek. Drie keer per week is er in groepsverband een motoriekles, deze worden verzorgd door medewerkers van Van Doren. Deelnemers krijgen verder de beschikking over een unieke Kids Club-loopwagen. "De echte talentjes bieden we ook nog baangarantie binnen ons bedrijf", zegt Heugen.

Aanmelding

De Kids Club is gericht op kinderen in een straal van tien kilometer om het Brabantse Boekel. Er is plaats voor acht kinderen, maar bij succes zijn in de toekomst meer klassen niet uitgesloten. De opleiding start op maandag 29 augustus, dus direct na de zomervakantie. Aanmelden kan door te mailen naar werken@vandoren.nl.