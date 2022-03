Nederland versterkt samenwerking op waterstof met Verenigde Arabische Emiraten en Oman

Nederland gaat nauwer samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman op het gebied van schone waterstof. De samenwerking richt zich onder meer op het opzetten van transportroutes van waterstof naar Nederland als toegangspoort tot Europa en het ontwikkelen van technologieën en standaarden.

De overstap naar meer duurzame energie levert kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven. Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: "In de VAE en Oman is er behoefte aan datgene waarmee onze ondernemers zich onderscheiden. We zijn innovatief en we leveren kwaliteit. Als minister voor Buitenlandse Handel merk ik in alle gesprekken hoeveel vraag daarnaar is."

De economische relatie van Nederland met de VAE en Oman is gericht op het duurzame gebruik van water, energie en voedsel. Schreinemacher: "De stappen op het gebied van waterstof zijn belangrijk voor onze samenwerking met beide landen. We gaan kijken hoe we transportroutes naar Nederland voor schone waterstof kunnen opzetten. En we praten over mogelijke investeringen in de infrastructuur in Nederland, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam. Dit is nodig om onze klimaatdoelen te behalen en het creëert ook weer kansen voor Nederlandse bedrijven."

