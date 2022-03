Astron lanceert proeftuin voor ondernemers (video)

Astron lanceert het Wireless Data Lab (WDL): een proeftuin waar de organisatie zijn kennis en faciliteiten op het gebied van draadloze dataoverdracht beschikbaar stelt aan het bedrijfsleven en andere instellingen.

Toegevoegde waarde

Ronald Halfwerk, Technology Transfer Officer van het WDL: "Met het Wireless Data Lab sluiten we het gat tussen wetenschap en industrie. Met deze proeftuin ondersteunen en inspireren we ondernemers om te innoveren op draadloos gebied. We denken mee en toetsen met ondernemers de door hun ontwikkelde draadloze toepassing."Nico Ebbendorf, projectleider van het WDL: "Onze proeftuin zit op het grensvlak tussen ontwikkellaboratorium en geaccrediteerd laboratorium voor metingen en onderzoeken op het gebied van draadloze technologie en kwaliteit. Het Wireless Data Lab is zeer geschikt voor de vroege fase waarin de vraag leeft: ‘Kunnen we veilig investeren?', of ‘Is ons idee technisch haalbaar?' Zonder dat er op voorhand hoge kosten gemaakt hoeven te worden voor certificering en faciliteitengebruik. Daarom verwelkomen we in ons lab graag bedrijven die in de productontwikkelingsfase zitten."

Astrons ondersteuning van bedrijven heeft al toegevoegde waarde opgeleverd. Twee voorbeelden:



Sander de Jong, Lead Development Engineer bij XPAR Vision: "Een van onze klanten in de VS liep tegen een probleem aan waarbij een van onze sensoren af en toe niet goed werkte. Zelf konden we het probleem niet repliceren. We legden het aan Astron voor, waarbij ze voldoende hadden aan de beschrijving van ons probleem, zonder allerlei details. Na enkele sparringsessies wisten hun medewerkers het euvel te isoleren. Vervolgens hebben we onze klant op afstand kunnen helpen het probleem op te lossen."



Dion Kant, oprichter en CEO Hunenet: "Van de buitenkant kan ik me voorstellen dat de industrie denkt: ‘Oh, daar zit dat Astron, dat clubje op de hei', maar men realiseert zich in het algemeen niet hoe toegankelijk het instituut is, dat je daarbij aan kunt kloppen bij mensen op diverse vlakken van expertise en die je kunt inzetten om ondersteuning te leveren in een variëteit van projecten en problemen. De mensen bij Astron kunnen zich goed inleven in fysieke processen bij zo'n bedrijf. Zo heeft Hunenet bijvoorbeeld het bedrijf Hiber naar Astron verwezen, waar zij vervolgens EMC-metingen konden uitvoeren - in samenwerking met (kennis van) Astron-medewerkers - aan hun nieuw ontwikkelde CubeSat."

Faciliteiten

Astron beschikt over een uitgebreid testlaboratorium, EMC- en antennetestkamers en technische expertise waar zowel grote bedrijven als het MKB gebruik van kunnen maken. Daarnaast biedt het cursussen voor bedrijven aan om zelf meer expertise te krijgen op het gebied van draadloze technieken. Het behandelt vraagstukken uit alle sectoren op het gebied van draadloze dataoverdracht. 'Samen met de bedrijven zoeken we naar de beste oplossing.'