13 miljard euro beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++

De regeling wordt opengesteld voor een aantal nieuwe categorieën, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens. Afbeelding van seagul via Pixabay

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar. De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark.

Het budget van de SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO 2 -prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig 2 miljard euro extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken waardoor het openstellingsbudget eenmalig met 6 miljard euro kan worden verhoogd. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking.

Nieuwe categorieën en aanpassingen

De SDE++-regeling staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO 2 -reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld. Omdat CO2 afvang en opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO 2 -uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast krijgen ook CCS-projecten een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken.

Openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.