Sanctieloket RVO biedt hulp aan ondernemers met vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne

De Europese sancties raken Rusland hard, maar hebben ook grote gevolgen voor Nederlandse ondernemers. Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bracht een bezoek aan het sanctieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): ‘We zien dat ondernemers met veel vragen zitten: kunnen we nog wel zakendoen in Rusland? En kan ik mijn personeel nog wel betalen?’

De afgelopen weken namen veel Nederlandse ondernemers die zakendoen in Rusland en Oekraïne contact op met het sanctieloket van de RVO. Bij het Ondernemersloket Sancties Rusland kunnen zij terecht voor antwoord op hun vragen, actuele informatie en gratis advies. Het sanctieloket is telefonisch, via chat en e-mail te bereiken. Antwoorden op de belangrijkste vragen zijn ook te vinden op de overzichtspagina Oekraïne en Rusland.

Veel vragen over zakendoen in Rusland en Oekraïne

Het sanctieloket zag de afgelopen weken een enorme toename in het aantal vragen van ondernemers. Het loket ontving bijvoorbeeld vragen over de levering van lak, handschoenen en auto-onderdelen aan Rusland. Ook vroegen ondernemers zich af of zij nog wel zaken mogen doen met een Russische bedrijf of individu.

Dit zijn meest voorkomende vragen bij het sanctieloket:

Mag ik mijn goederen leveren aan Rusland?

Door de uitbreiding van de lijst met goederen die onder de exportcontrole vallen, moeten Nederlandse ondernemers nu goed onderzoeken of zij hun producten nog wel aan Rusland mogen leveren. Producten zoals metaal, cement en brandstoffen, maar ook rekenmachines, landbouwgereedschap en vaatwassers mogen bijvoorbeeld niet meer aan Rusland worden verkocht. Een overzicht van alle goederen waartegen de sancties gelden, is te vinden in de officiële sanctieteksten.

Mag ik zakendoen met een Russisch bedrijf of persoon?



Er zijn sancties van kracht die gelden voor bepaalde personen en bedrijven. Ondernemers moeten daarom goed uitzoeken of de personen en bedrijven waarmee zij zakendoen dat nog wel mogen in Europese Unie. Een overzicht van alle personen en bedrijven waartegen de sancties gelden is te vinden in de officiële sanctieteksten.

Kunnen betalingen van en naar Rusland doorgaan?



Sinds 12 maart 2022 zijn enkele banken in Rusland afgesloten van het betalingssysteem SWIFT. Hierdoor zijn betalingen naar deze banken zo goed als onmogelijk. De Nederlandse vereniging van Banken en de Betaalvereniging van Nederland raden voorlopig aan om geen betalingen te doen van en naar een bedrijf, organisatie of persoon in Rusland.

Worden ondernemers gecompenseerd?



Onzekerheid rondom betalingen, stijgende grondstofprijzen, het wegvallen van afzetmarkten en logistieke problemen baren ondernemers in heel Europa zorgen.

Er wordt nu geen nationale compensatie geboden, maar Nederlandse ondernemers kunnen wel gebruikmaken van de bestaande regelingen en diensten van RVO.

Minister Schreinemacher: "We gaan samen met ondernemers op zoek naar andere afzetmarkten en nemen ondernemers op handelsmissies om te kijken of er andere plekken zijn waar ze wel hun zaken kunnen doen."

Contact met het sanctieloket

Ondernemers op verschillende manieren contact opnemen met het sanctieloket.

Via de telefoon: het sanctieloket is op werkdagen van 08:30 tot 18:00 bereikbaar op 088 042 42 42.

Via de chat: het sanctieloket is op werkdagen van 08:30 tot 17:00 via de chat bereikbaar.

Via e-mail: Stuur je vraag onder vermelding van je bedrijfsnaam en dat het over sancties gaat in via het contactformulier van RVO.

Op RVO.nl is ook informatie te vinden over zakendoen met Rusland en Oekraïne, zoals een overzicht van de sancties, handelscijfers en antwoord op veelgestelde vragen.