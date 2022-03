Korea ontwikkelt 's werelds eerste vervormingsvrije rekbare display

Meer over

Wanneer de meta-display in de lengte wordt uitgerekt, wordt hij in dezelfde verhouding ook in de breedte uitgerekt, zodat het weergegeven beeld zonder vervorming wordt vergroot. Foto: Het Koreaanse Instituut voor Machinerie en Materialen (KIMM)

In Korea is een display ontwikkeld dat je tot 25% kan oprekken zonder dat het beeld vervormt. Het 3-inch grote display rekt automatisch verhoudingsgewijs correct in alle richtingen, niet alleen die waarin de trekkracht plaatsvindt.

Onderzoeker Bongkyun Jang en zijn onderzoeksgroep aan het Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) ontwikkelden het display en publiceerden hun onderzoeksresultaten in Advanced Functional Materials.

De meeste rekbare materialen in de natuur, zoals rubber, vertonen krimp in de breedte wanneer ze in de lengte worden uitgerekt, wat resulteert in beeldvervorming. Dat geldt ook voor op rubber gebaseerde rekbare displays.

Het onderzoeksteam paste echter mechanische metamaterialen met een negatieve Poisson-verhouding toe op een printplaat. De Poisson-verhouding verwijst naar de verhouding waarmee de breedte van materiaal krimpt wanneer het in de lengte wordt uitgerekt. Wanneer een mechanisch metamateriaal met een Poisson-verhouding van -1 in de lengte wordt uitgerekt, toont het het effect van uitrekken bij dezelfde verhouding in de breedte. Een weergave die dergelijke materialen gebruikt, wordt dus gekenmerkt door afbeeldingen die niet vervormd zijn.

Bij de ontwikkeling van deze productietechnologie heeft het team mechanische ontwerpen van metamateriaal en productietechnologie toegepast op 's werelds toonaangevende technologie voor micro-led-roloverdracht met groot oppervlak.

Het onderzoeksteam is van plan om vervolgonderzoek te doen naar micro-led-displays voor ultrarealistische metaverses. Bovendien heeft het team, om te reageren op de groeiende mini-led- en grafeenindustrieën, het spin-offbedrijf YTS Micro-Tech en MCK-Tech opgericht om het praktische gebruik van deze nieuwe technologieën te promoten.