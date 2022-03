Deep Tech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups gelanceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Invest-NL lanceren het Deep Tech Fonds (DTF). Het fonds met een omvang van 250 miljoen euro zal investeringen doen in kennisintensieve start- en scale-ups in sectoren als fotonica, kwantumtechnologie, nanotech en high tech.

Het DTF wil investeren in bedrijven met innovatieve, complexe technologie. Voor innovatieve ondernemingen die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, is het vaak moeilijk om financiering te vinden. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar relatief grote risico's aan kleven.

Het fonds opereert als co-investeringsfonds en is als onafhankelijk onderdeel ondergebracht bij Invest-NL. Het fonds kent een gespecialiseerde focus op deep tech en heeft een onafhankelijk fondsmanagement en onafhankelijk Investment Committee (IC) wat bindend advies geeft. Het IC van het DTF wordt gevormd door Frits van Hout, Hans Büthker, Aruna Subramanian, Eline Vrijland en Steven Tan.

Wouter Bos (CEO van Invest-NL): "De mogelijkheden in Nederland voor industrieën die een lange horizon vereisen, met hoge investeringen, en hoge returns als het eenmaal lukt, zijn nog steeds beperkt. Dat zit vaak in de financiering. We hebben er alle vertrouwen in dat het DTF op een positieve manier bijdraagt aan het beschikbaar maken van kapitaal voor deze bedrijven, zodat ze verder kunnen groeien en zo bijdragen aan het Nederland van morgen."