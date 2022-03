Software République: een nieuwe mobiliteitsincubator

Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics en Thales zijn een ecosysteem gestart voor ‘open innovatie rond duurzame, veilige en intelligente mobiliteit': Software République. De incubator gaat werken met geselecteerde start-ups.

De incubator heeft een dubbele missie: enerzijds versnelt hij de projecten van de geselecteerde start-ups en anderzijds verrijkt hij de innovatie van de leden rond de thema's energie, nieuwe mobiliteit en connected voertuigen.

De gekozen start-ups nemen zes tot achttien maanden deel en werken dan een project uit met minimaal twee leden van Software République. Als tegenprestatie stellen de leden van Software République hun middelen ter beschikking en voorzien in een begeleidingsprogramma op maat.

De start-ups en hun projecten:

• Angoka

Angoka beveiligt de communicatie voor Smart Cities en mobiliteit. De hardware-oplossingen beschermen de integriteit van de communicatie tussen machines (M2M) en de herkomst van gegevens om betrouwbare verbindingen te creëeren, ongeacht het netwerk.

• Geoflex

Geoflex is een serviceprovider die GPS/GNSS-toepassingen verbetert met het oog op een veilige en tot op vier centimeter nauwkeurige positionering, ter land, ter zee en in de lucht. Geoflex levert een universele hypergeolokalisatie voor treinen, auto's, schepen, drones, smartphones, enzovoorts maar ook voor de levering over de laatste kilometer in slimme steden.

• Parcoor

Parcoor biedt ingebouwde dreigingsdetectiesoftware die rechtstreeks wordt ingezet op de te beschermen apparatuur. De software combineert in real time gecontroleerde gegevens van de apparatuur met geavanceerde, lichte, snelle en begrijpelijke ‘machine learning'-algoritmen. Deze oplossing wil de cyberbeveiliging aan boord vergrotenn.

• VianovaVianova ontwikkelt een verkeersveiligheidsalgoritme dat zowel steden als automobilisten ten goede kan komen door gevaarlijke verkeersincidenten of hoge ongevalsrisico's in bepaalde gebieden in real time te identificeren en mensen erover te informeren.

• Wattpark

Met Wattpark kunnen eigenaars van een laadpaal deze delen en verhuren. Wattpark helpt bestuurders om een laadpaal te lokaliseren, er verbinding mee te maken en gemakkelijk te betalen.