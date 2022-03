Boete voor opzettelijk negeren van veiligheidsmaatregelen door chemiebedrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete geëist van 300.000 euro tegen een chemiebedrijf dat jarenlang opzettelijk veiligheidsmaatregelen negeerde. Het bedrijf dat onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) valt, had allerlei maatregelen moeten nemen om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken, maar heeft dit dus niet gedaan.

Het OM verwijt het chemiebedrijf en de voormalig directeur van het jarenlang opzettelijk negeren van een opgelegde eis om werkzaamheden in een fabriekshal te stoppen. In deze hal werd gewerkt met gevaarlijke stoffen en deze eis werd opgelegd vanwege het onvoldoende naleven van de veiligheidsregels. Het OM eiste daarom voor de rechtbank in Den Bosch een geldboete van 300.000 euro tegen het bedrijf. Tegen de directeur is een taakstraf van 240 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Productieproces stilgelegd



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) legde in 2014 bij het chemiebedrijf het productieproces in een productiehal stil waar explosieve stoffen werden afgevuld en opgeslagen. De aanleiding hiervoor was dat er volgens de inspectie niet gewerkt werd volgens de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in het Explosieveiligheidsdocument. Bedrijven zoals deze die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf en de directie gaven geen gehoor aan de eis van de Inspectie om de explosieveiligheid beter te regelen hoewel het daartoe diverse keren in de gelegenheid werd gesteld.

Bedrijf negeerde eis tot stilleging

De ISZW controleerde het bedrijf in de periode van 2014 tot 2018 regelmatig en ging meerdere keren langs. Maar tijdens deze controles werd door de inspectie niet geconstateerd dat er in strijd met de stillegging werd gewerkt. Tijdens een controle in 2018 constateerden de inspecteurs wel een aantal verdachte omstandigheden die verder onderzocht werden. Uit dat onderzoek bleek toen dat het bedrijf de bestuurlijke eis al langere tijd negeerde. De stillegging bleek bijna 600 keer genegeerd. Ook kreeg het personeel onvoldoende instructies over het werken met gevaarlijke stoffen. Het bedrijf nam daarnaast onvoldoende veiligheidsmaatregelen tijdens de verwerking van een zeer gevaarlijke giftige stof (acrylonitril).



