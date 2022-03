Inspectieronde in houtverwerkende industrie stimuleert het op orde maken van arbozorg

Van maart 2021 tot november 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd of bedrijven in de houtverwerkende industrie voldoen aan de arbozorgbepalingen. Opvallend was dat meer dan de helft van de gecontroleerde werkgevers hun RI&E opstelde na de datum waarop ze door de Inspectie waren aangeschreven.

Bij 250 werkgevers is gecontroleerd of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Voorafgaand aan de inspecties heeft de Inspectie werkgevers geïnformeerd over het belang van goede arbozorg, de wettelijke verplichtingen en de aanstaande controles. Uit de documentcontrole bleek dat het merendeel van de houtverwerkende bedrijven hun RI&E (77 procent), plan van aanpak (73 procent) en basiscontract (92 procent) op orde had of heeft gebracht. Ongeveer de helft van de werkgevers maakte gebruik van een erkende branche-RI&E. Opvallend is dat meer dan de helft van de werkgevers hun RI&E opstelde na de datum waarop ze door de Inspectie zijn aangeschreven. Dit duidt erop dat de actieve aandacht van de Inspectie en de branche zijn vruchten afwerpt.

Effect

Het inspectieproject heeft ervoor gezorgd dat 70 procent van de geïnspecteerde werkgevers na aanschrijving de arbozorgdocumenten op orde bracht. Handhaving is ingezet bij de andere 30 procent van de werkgevers. Het belangrijkste effect van het project is dat meer bedrijven in de houtverwerkende industrie nu beschikken over een RI&E, een plan van aanpak en een basiscontract. Daarmee hebben ze de basis gelegd voor gezond en veilig werk.

