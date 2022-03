Muurklimrobot tackelt ruwe oppervlakken, ronde kolommen en tanks (video)

Meer over

De Britse start-up Hausbot heeft een muurklimrobot ontwikkeld die graffity kan verwijderen en andere levensgevaarlijke taken op hoogte uitvoert. De bot zuigt zich met ventilatoren vast aan de muur.

De ontwikkeling van de bot startte vier jaar geleden in de garage van Harry Smith, die op zijn twaalfde al zijn eerste vervallen Landrover opknapte en niet veel later werd verkozen tot Young Engineer for Britain. Met hulp van de universiteit van Warwick, ontwierp hij de motorbesturing en maakte hij het ontwerp productieklaar.

De HB1 kan ruwe oppervlakken beklimmen, obstakels overwinnen zoals draden en oppervlaktebouten. Hij wordt ingezet voor schilderwerk, HD visuele inspectie en bouw- en infrastructuuronderzoeken. "We zijn in staat om voor elke klimuitdaging een robot te maken. Kolommen, tanks, platte wanden... noem maar op, we beklimmen ze", aldus het Hausbotteam.

De robot zuigt zichzelf vast aan de muur met ventilatoren die uitgebreide elektromagnetische compatibiliteitstests (EMC) hebben ondergaan. Het Warwick-team testte de robot in de EMC-kamer door te beoordelen hoe hij op geluid reageert en ervoor te zorgen dat hij geen ongewenst geluid in de atmosfeer zelf uitstraalde. Met behulp van versterkers om ruis en analysers te simuleren, konden de onderzoekers ongewenste interferentie en emissies met de robot detecteren.

42 kg zuigkracht en 6 kg payload

Het zuigsysteem creëert 42 kg aan kracht op het oppervlak. De HB1 heeft een bereik van 30 meter vanaf de grond, maar als de kabel vanaf het dak kan worden toegevoerd, is het bereik onbeperkt. Hij heeft een laadvermogen van 6 kg voor verf, inspectieapparatuur, of dergelijke.