FME: 'Dringend advies om de digitale systemen te beveiligen'

De oorlog in Oekraïne vraagt volgens FME dringend om een verhoging van de digitale weerbaarheid van bedrijven in Nederland. 'Alhoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn voor gerichte Russische cyberaanvallen op Nederlandse organisaties, is verhoogde waakzaamheid van groot belang. Het is mogelijk dat digitale aanvallen in Oekraïne leiden tot spillover effecten in Nederland. Ook zijn directe digitale aanvallen mogelijk, bijvoorbeeld als vergelding voor opgelegde sancties.'

Zorg dat je bedrijf de goede basismaatregelen heeft genomen om cyberaanvallen tegen te gaan.

Het NCSC heeft ook een handreiking cybersecuritymaatregelen gemaakt om stap voor stap naar een cyberveilige organisatie te gaan.

Er wordt internationaal op dit moment met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruik maken van DDos en wiperware. Digitale dreiging kan in deze situatie ook bestaan uit de verspreiding van ransomware, desinformatie en (spear)phishing. Over deze specifieke dreigingen en wat je daartegen op korte termijn kunt doen, en ook wat je moet doen als er een incident is, is ook te vinden op de site van het NCSC.

Als er actuele ontwikkelingen zijn, worden die op de NCSC-nieuwspagina over Oekraine bekendgemaakt.

De volgende tips geeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC):