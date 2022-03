Kees Eijkel (QuTech): een van de gebroeders Wright van de kwantumtechnologie

Kees Eijkel: “Ik vergelijk de fase waarin wij ons nu bevinden met quantumcomputing wel eens met de fase waarin de gebroeders Wright, de uitvinders van het vliegtuig, zich bevonden in 1900. In oktober van dat jaar vlogen zij voor het eerst met een gammel zelfgebouwd zweefvliegtuigje over het strand. Ze kwamen niet verder dan 150 meter. Het ontwerp was nog niet goed genoeg om langere tochten te maken en er moest nog jaren aan gesleuteld worden. Maar de heren Wright hadden een missie. Ze wisten dat ze op het punt stonden om iets groots te creëren dat de wereld voorgoed zou veranderen.”

Kees Eijkel, director of business development aan het QuTech-instituut verzorgt het welkomstwoord voor het RF Technology Event (29 maart), samen met Jesse Robbers van Quantum Delta NL. Hoewel het event het brede spectrum van radiofrequentie belicht, loopt kwantumcomputing als een rode draad door het programma heen. En dat is niet zo gek want kwantumcomputing is "hot", aldus Eijkel

"Ik vergelijk de fase waarin wij ons nu bevinden met kwantumcomputing wel eens met de fase waarin de gebroeders Wright, de uitvinders van het vliegtuig, zich bevonden in 1900. In oktober van dat jaar vlogen zij voor het eerst met een gammel zelfgebouwd zweefvliegtuigje over het strand. Ze kwamen niet verder dan 150 meter. Het ontwerp was nog niet goed genoeg om langere tochten te maken en er moest nog jaren aan gesleuteld worden. Maar de heren Wright hadden een missie. Ze wisten dat ze op het punt stonden om iets groots te creëren dat de wereld voorgoed zou veranderen."

Missie

"Bij kwantumcomputing is dat net zo. Wij zijn vanuit QuTech ook doelgericht met een missie bezig: de toekomst van IT. Kwantumcomputers hebben een enorme exponentiële rekenkracht die het computerlandschap en onze maatschappij voorgoed zal veranderen. We bouwen op basis van kwantumtechnologie een onaftapbaar kwantuminternet. De natuurwetten sluiten het afluisteren van communicatie namelijk uit. De eerste prototypes van kwantumcomputers, de zogenoemde proof of concepts (POC), zijn klaar en in gebruik. Maar we zijn er nog lang niet."

Complexe apparaten

Deze POC's waar Eijkel over spreekt zijn enorme, complexe apparaten die QuTech alleen met specialisten in de lucht kan houden. "Het duurt nog zeker tien à vijftien jaar voordat we een volledig werkende kwantumcomputer hebben," vervolgt Eijkel. "Om in de metafoor van de Wright-broeders te blijven: we kunnen op dit moment een ‘vlucht' van 150 meter maken, maar we zijn nog niet klaar om de Atlantische Oceaan overvliegen."

Trots

Eijkel is er trots op dat Nederland internationaal een koploperspositie inneemt in de ontwikkeling van de mogelijke opvolger van supercomputers. "We laten zien dat het kan en dat het niet alleen een wetenschappelijke theorie is. De denkfase ligt achter ons, maar we moeten nog veel moeilijke systeemproblemen oplossen om een bruikbare computer te krijgen."



Drie QuTech-ingenieurs werken aan een POC (beeld: TU Delft)

Van Delft tot Beijing

Om dit doel te bereiken, werkt QuTech op internationaal niveau samen met wetenschappers en industriële partners. "Kwantumtechnologie heeft ook een geopolitieke kant," licht Eijkel toe. "De Europese Unie, de Verenigde Staten en China zijn allemaal bezig met hun eigen POC's. Technologie is daarbij meer en meer van strategisch belang. We bouwen met elkaar aan de technologie. Alleen kunnen we het niet. Samen ga je harder, maar we houden wel rekening met de geopolitieke realiteit."

Jong talent

De samenwerkingspartners van QuTech zijn divers. "Onze contacten lopen uiteen van universiteiten, RTO's en multinationals als Microsoft, Intel of Fujitsu tot kleine innovatieve startups." De laatste groep draagt Eijkel in het bijzonder een warm hart toe. "Ik heb altijd gewerkt op het grensvlak van wetenschap en ondernemerschap. Ik voel een drive om een omgeving te creëren waaruit bedrijven geboren worden. Ook binnen QuTech zie ik zoveel (jong) talent en enthousiasme. Een aantal collega's zijn vanuit QuTech zelf begonnen met succesvolle spinouts die je ook tegenkomt op het RF Technology Event."

Doe mee

De belangrijkste boodschap die Eijkel mee wil geven aan de bezoekers van RF Technology is: "Doe mee! Zorg dat je de boot niet mist. Kwantumtechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Denk niet: ‘het duurt nog wel even' want dan ben je te laat."