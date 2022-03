CEO Qualcomm: "Chiptekort was ook zonder Covid ontstaan" (video)

Qualcomm-president en CEO Cristian Amon gelooft dat het wereldwijde chiptekort ook zou hebben plaatsgevonden als de Covid-19-pandemie nooit had toegeslagen. In een keynote speech op het Mobile World Congress in Barcelona zei hij dat de industrie al afstevende op een aanbodtekort, veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag naar consumentenelektronica, auto-onderdelen en "vele andere dingen waarvan je niet zou beseffen dat er halfgeleiders in zitten".

Op het MWC riep de CEO op tot nieuwe initiatieven binnen Europa en de VS om het chiptekort te helpen verminderen. Hij haalde de European Chips Act aan, een programma van 11 miljard euro dat vorige maand door de Europese Commissie werd aangekondigd, evenals het Chips for America-initiatief in de VS.

Amon gelooft dat de VS en Europa hun doel kunnen bereiken om de helft van alle chipproductie uit deze twee regio's van de wereld te laten komen door samen te werken.

Hij merkte ook op dat Qualcomm momenteel nog steeds wordt getroffen door het tekort aan halfgeleiders en dat het bedrijf "meer vraag dan aanbod" ziet. Hij verwacht echter dat de situatie in de tweede helft van het jaar zal verbeteren. In december zei de topman dat hij verwachtte dat het tekort dit jaar zou verdwijnen.

Toekomstige tekorten vermijden

Amon waarschuwde dat er een "noodzaak is om te investeren in veel grotere capaciteit voor fabrikanten van halfgeleiders" als de wereld enorme tekorten aan halfgeleiders in de toekomst wil vermijden, aangezien de vraag in alle sectoren blijft toenemen.

Een sector waarin de vraag naar halfgeleiders blijft groeien, is de auto-industrie, en deze groeit volgens een rapport van consultancy bureau Rolan Berger met ongeveer 17 procent per jaar. In zijn keynote sprak de CEO van Qualcomm over verbeteringen aan aan de Connectivity-as-a-Service Snapdragon-technologie van het bedrijf voor zijn "digitale chassis" voor zelfrijdende auto's, inclusief wereldwijde connectiviteitsondersteuning en geïntegreerde analyses. Deze vooruitgang zal ongetwijfeld nog meer halfgeleideroutput vereisen, wat bijdraagt ​​aan de toch al enorme vraag.