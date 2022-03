Nederlands scholierenteam wint roboticawedstrijd in Florida (VS)

Team Rembrandts heeft zich gekwalificeerd voor het First World Championship Robotics. Het Nederlandse team, dat bestaat uit 75 middelbare scholieren, HBO/WO studenten en professionals, won afgelopen weekend de voorronde in Florida. Het team kreeg niet alleen overall de eerste plaats, maar won ook de Engineering Inspiration Award.

Het First World Championship Robotics vindt plaats van 20 t/m 23 april in Houston (Texas, VS).

Team Rembrandts is een vrijwillig robotica team dat gedurende het jaar traint en disciplines doorontwikkelt, om uiteindelijk in 6 weken tijd een robot te bouwen om in Amerika te strijden tegen 4.000 andere teams.



Tijdens het roboticawedstrijd in Zuid-Florida streden 33 teams uit 5 landen gedurende 2 dagen voor de eerste plaats. Team Rembrandts behaalde hoge scores in elke wedstrijd. "Onze sterke robot en strategie maakten het ons mogelijk om ons team naar de overwinning te brengen", zegt woordvoerder Laurens Hoogendijk. "Na de kwalificatie gingen we door met het toepassen van onze vaardigheden om elke play-off wedstrijd strategisch te spelen, waarbij we de concurrentie bij elke wedstrijd versloegen, waardoor we de competitie wonnen."



De Engineering Inspiration Award staat voor uitmuntend succes in het bevorderen van respect en waardering voor techniek binnen de school of organisatie en gemeenschap van een team. De jury prees de kernwaarden van het delen van kennis, het bieden van technisch advies en het opzetten van een 24-uurs robotica-support callcenter voor andere teams bij Team Rembrandts. Door het winnen van deze award sponsort Nasa de registratiekosten voor de Wereldkampioenschappen.



Komend weekend speelt het team nog een competitie in Orlando, Florida, waar ze de strategieën en robot nog verder willen verbeteren.