Wetgeving elektromotoren 2023: Wat komt eraan?

Elektromotoren nemen wereldwijd circa 45 procent van het stroomverbruik voor hun rekening en alleen al in Europa gebruiken we ruim 8 miljard exemplaren. De aangescherpte Europese regelgeving voor het ecologisch ontwerp werd van kracht in juli 2021 en hierin zijn nieuwe normen voor de energiezuinigheid van motoren en aansturingen vastgelegd. De tweede fase van deze wetgeving zal in werking treden op 1 juli 2023 en hierdoor krijgen de nieuwe regels een nog grotere reikwijdte.

Hieronder bespreekt Marek Lukaszczyk, European and Middle East Marketing Manager bij Weg, de aanstaande veranderingen en hun gevolgen voor de industrie.

De Europese Unie heeft bepaalde doelstellingen wat betreft duurzaamheid en efficiëntie en daarom kreeg verordening 2019/1781 een update in juli 2021. Volgens deze verordening moeten elektromotoren en variabele toerenregelingen verplichte minimale energieprestaties leveren (Eng. afkorting MEPS). Energie-efficiëntie verwijst naar de verhouding tussen de mechanische output en de elektrische input. De normen voor de energie-efficiëntie zijn ingedeeld in internationale IE-klassen, waarbij IE1 (standaard efficiëntie) het laagste en IE4 (super premium efficiëntie) momenteel het hoogste niveau is, terwijl er nog aan IE5 wordt gewerkt.

Vanaf juli 2021 moeten alle 3-fase motoren met een vermogen van 0,75kW tot 1000kW aan de IE3-norm voor premium efficiëntie voldoen. Voor het eerst vallen ook de variabele toerenregelingen (VSD's) die voor de betreffende motoren zijn voorgeschreven onder de wetgeving, waardoor ook zij hun eigen IE2-normen moeten vervullen.

In 2023 moeten nieuwe motoren op de Europese markt met een opgegeven vermogen van 75kW tot 200kW aan IE4 voldoen, waardoor de EU wereldwijd als eerste vereist dat bepaalde motoren qua efficiëntie de IE4-norm vervullen. 1-fase motoren met vermogens vanaf 0,12kW moeten volgens de nieuwe wetgeving ten minste de IE2-normen halen.

De eisen aan de productinformatie over motoren en aansturingen veranderen ook in 2023 - het wordt namelijk verplicht extra informatie over de efficiëntieniveaus bij diverse toerentallen, belastingen en draaimomenten te verstrekken, zodat technici de efficiëntie in hun hele systeem en tijdens alle processen kunnen optimaliseren.

Als klanten hun motoren en aansturingen nu upgraden, kunnen ze hun activiteiten al verduurzamen vooruitlopend op de veranderingen, maar bovendien profiteren ze dan ook op de lange termijn van de financiële voordelen vanwege de verhoogde efficiëntie. Energie vormt een aanzienlijk deel van de totale levensduurkosten van een motor, dus als klanten nu in een efficiëntere motor of aansturing investeren, is dat qua kosteneffectiviteit een betere keuze.

Weg levert al een hele reeks IE4-genormeerde motoren voor industriële toepassingen in veilige gebieden, die flinke energiebesparingen opleveren. Weg's motoren voor gevaarlijke gebieden zijn ook energie-efficiënt, waardoor klanten de nieuwe normen kunnen vervullen, ruim voordat de wetgeving in 2023 van kracht wordt.

Weg heeft onlangs bovendien de Weg EcoDrive app gelanceerd. Deze app is te vinden in de App Store en Google Play en kan aan motoren en VSD's worden gekoppeld om hun prestaties te monitoren. De app berekent automatisch de werkpunten en kan het stroomverbruik controleren, zodat de technici de installatie effectief kunnen inzetten.

Omdat elektromotoren zo'n groot deel van het wereldwijde stroomverbruik veroorzaken, is deze app weer een belangrijke stap voor de EU en het VK om de nagestreefde efficiëntie en duurzaamheid te bereiken.

Klanten kunnen deze veranderingen voorblijven door nu al motoren en VSD's te kopen die aan de 2023 regelgeving voldoen. Een eenvoudige upgrade kan naar gelang de toepassing en het gebruik van de motor merkbare financiële besparingen opleveren, waardoor klanten later onnodige vervangingskosten vermijden.