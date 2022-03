Staalbedrijf ArcelorMittal legt Oekraïense fabriek nagenoeg stil

Meer over

Staalconcern ArcelorMittal sluit zijn ijzerertsmijnen bij zijn staalfabriek in Oekraïne wegens de Russische aanval op het land. De productie in de staalfabriek zelf in de stad Kryvy Rih, 350 kilometer ten zuiden van hoofdstad Kiev, zal worden teruggebracht tot een technisch verantwoord minimum, meldt de multinational.

In een brief aan haar klanten meldt Dirk Stragier, CMO AMDS Benelux dat het bedrijf per direct uit de markt te gaat om ‘een beter zicht te hebben op de magnitude van deze plotse ontwikkelingen.' De gevolgen volgens Stragier zijn dat ‘alle lopende aanbiedingen vervallen per direct' maar dat ‘alle bevestigde orders zullen uitgeleverd worden'.

Volgens Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)-voorzitter Bob Evers gaat dit ook gevolgen hebben voor de Nederlandse markt. ‘De grote staalleveranciers geven geen prijzen meer af. De rode draad is dat naar verwachting de prijzen omhoog zullen gaan, ook voor het balkstaal. Hoe ver de prijzen zullen stijgen en voor hoe lang kan niemand voorspellen.' Evers benadrukt wel dat ‘de pijn die wij moeten leiden door deze onzekere marktsituatie in schril contrast staat met de oorlogssituatie waarin de Oekraïne is beland.'

ArcelorMittal Kryvyi Rih, zoals de Oekraïense dochteronderneming voluit heet, is een van de grootste metaalbedrijven van het land. Het moederbedrijf meldt ook plannen klaar te hebben om personeel ter plaatse in veiligheid te brengen, zonder in details te treden.