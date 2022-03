Nederlandse bedrijven en Oekraïne

De eerste Nederlandse bedrijven beginnen gevolgen te ondervinden van de Russische inval in Oekraïne. Zo laat Trioliet weten dat ze als internationaal bedrijf zaken doen met zowel Rusland als Oekraïne. Met eigen importeurs in beide landen. “Momenteel doen we niets, de leveringen zijn vanzelf gestaakt en we volgen het beleid conform de algemene richtlijnen”, zegt manager PR Jeroen Meijerink.

Hij gaat verder: "Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt en we voelen mee met onze mensen daar. Vooralsnog zijn ze in veiligheid als we kijken naar onze mensen in Oekraïne. Maar de situatie is natuurlijk zeer zorgelijk. De consequenties zijn voor ons niet te overzien, de situatie kan elke dag weer veranderen. Hier kunnen we vooralsnog ook geen beleid op maken. Verder kunnen we er nu weinig over meedelen."

Trioliet is een familiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van machines en systemen voor het voeren van rundvee op veebedrijven. In Nederland is Trioliet marktleider op het gebied van voertechniek. Bij het bedrijf werken ruim 350 mensen, verdeeld over de hele wereld. Het hoofdkantoor staat in Oldenzaal en daar werken zo'n 260 mensen. Op de productielocatie in Polen werken 90 mensen. Verder werkt het bedrijf wereldwijd met eigen vertegenwoordigers, in onder andere Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Verenigde Staten, Canada, China en Argentinië. In de landen waar geen Trioliet vertegenwoordigers actief zijn worden onze producten aangeboden via importeurs.

Royal Kaak Terborg meldde in de Gelderlander dat het zijn medewerkers uit Rusland heeft teruggehaald. "Langs een veilige route via Scandinavië", verduidelijkt ceo Lodewijk van der Borg. Het bedrijf, dat 850 medewerkers telt in meerdere vestigingen in Nederland en het buitenland, is een wereldwijd belangrijke producent van productielijnen voor bakkerijen. Momenteel is het bedrijf niet actief in Oekraïne, maar in Moskou liepen twee projecten. Daaraan werkten vier mensen van Kaak: twee Achterhoekers en twee Italianen. Zakelijk gezien heeft de inval vooralsnog geen grote gevolgen voor het Achterhoekse bedrijf. Van der Borg: "En ik ben er klaar mee, we doen even geen zaken meer in Rusland."

In het Eindhovens Dagblad laat DAF weten te zijn gestopt met de levering van trucks en onderdelen naar Rusland. "Orders voor de komende maanden worden geannuleerd en naar achteren geschoven." Door de koersval van de roebel zouden de trucks nu sowieso te duur zijn voor Russische transporteurs.

Internationaal logistiek dienstverlener Nunner uit Helmond, met tien medewerkers in Moskou, meldt dat ‘alle handelsstromen naar Rusland zijn gestopt door de Nederlandse en Belgische douane'. Nunner regelt voor bedrijven het vervoer van goederen als hightech, chemie en farma over de hele wereld.

Leverancier van busairco's Heavac zal volgens directeur Paul van Rooijen ‘zeker iets gaan merken' van de sancties tegen Rusland'. Het Nuenense bedrijf haalt zo'n twintig procent van de omzet uit Rusland, waar het zaken doet met zowel een distributeur als met een Russische producent van elektrische bussen. Voor Heavac is nog onduidelijk of het verboden wordt om klimaatsystemen te leveren aan Rusland. Mocht het kunnen blijven leveren dan is de vraag of Russische klanten nog kunnen betalen.

Donaties

Er zijn ook bedrijven die goederen doneren. Zo heeft een partij uit de zorgsector 10.000 infuussets, 1000 transfusiesets en 80 infuuspompen aangeboden. Deze goederen gaan vandaag op transport naar Polen en worden daar overgedragen.

FME Enquête

FME heeftzijn leden bevraagd over de impact die de huidige sancties hebben. Zie de resultaten in de enquête-uitkomsten hieronder: