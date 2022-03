Grote kans om een lichaamsdeel te verliezen op Nederlandse werkplek

Nederlandse werknemers lopen een relatief grote kans om een lichaamsdeel te verliezen tijdens het werk. Dat meldt Claims.co na analyse van Europese cijfers van Eurostat. Met 12 traumatische amputaties per 100.000 werknemers per jaar, staat Nederland op de derde plaats in Europa.

Portugal telt jaarlijks 24 amputaties per 100.000 werknemers; Estland 22.

Voor ontwrichting, verstuiking en verrekkingen op de werkplek (356 per 100.000) staat Nederland op de 8e plaats in Europa; voor botbreuken (95 per 100.000) op de 15e plaats en voor wond- en oppervlakkig letsel (98 per 100.000) op de 24e.

Kortom: hoe ernstiger de verwonding, hoe groter de kans dat het je in ons land overkomt.Gemiddeld staat ons land op de 14e plaats.

Preventie belangrijk



Kamerlid Sociale Zaken Bart van Kent van de SP reageert: "In Nederland wordt bijna alleen maar achteraf gekeken naar de oorzaken van een ongeval op de werkvloer. Om een gezonde en veilige werkplek te organiseren, moet er veel meer preventief onderzocht worden hoe de werkplek veiliger gemaakt kan worden."

We hebben ook de Nederlandse Arbeidsinspectie om commentaar gevraagd. Dat komt later vandaag.