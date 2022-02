Grote zorgen bedrijfsleven over situatie Oekraïne

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn buitengewoon bezorgd over de escalatie van de situatie in Oekraïne. ‘Welke stappen gaat Rusland na de inname van de twee regio’s Loehansk en Donetsk zetten, en wat betekenen die onder meer voor Nederlandse bedrijven die er zaken doen, en de aanvoer of prijs van energie? Dat zijn de vragen die veel van onze leden bezighouden’, aldus de ondernemersorganisaties.

In de twee regio's waar het nu over gaat, zijn niet tot nauwelijks Nederlandse bedrijven actief. Wel kan het voorgestelde Europese sanctiepakket gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de al hoge energieprijzen, maar ook voor de import van graan en energieproducten. Daarnaast zorgt de algehele situatie voor onzekerheid onder Nederlandse bedrijven die in Oekraïne of Rusland actief zijn. Verder kunnen de sancties leiden tot tegenacties van de Russische overheid met complicaties aan de grens of andere maatregelen die het handelsverkeer raken.

Voldoen aan sancties

'Uiteraard zitten bedrijven nooit te wachten op sancties, maar als de internationale situatie daartoe aanleiding geeft is het altijd aan het bedrijfsleven om aan een door de politiek vastgesteld sanctiepakket te voldoen', aldus de ondernemersorganisaties. Ze roepen iedereen dan ook op hier navolging aan te geven.