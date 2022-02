Robothand kan zowel blikjes pletten als eieren voorzichtig in een doosje doen (video) 

Ingenieurs van de Ajou University in Zuid-Korea hebben een zeer behendige robothand ontwikkeld die in staat is tot een scala aan functies, van het voorzichtig hanteren van een ei tot het agressief pletten van een bierblikje.

Zoals gebleken tijdens het testen, kan de hand ook op knoppen drukken, een pincet gebruiken om kleine voorwerpen te hanteren, in voetballen knijpen en vellen papier knippen met een schaar.

De robothand, genaamd Ilda (integrated linkage-driven dexterous anthropomorphic), heeft 20 gewrichten die 15° bewegingsvrijheid mogelijk maken en vingertoppen die in staat zijn om 33 kN kracht uit te oefenen.

Ilda is 22 centimeter lang is en weegt ongeveer een kilo. Hij kan volgens de ontwikkelaars worden bevestigd aan de meeste commerciële robotarmen. Zij stellen zich voor dat de robothand wordt gebruikt als onderdeel in toekomstige industriële robots of als prothetische hand.

Een artikel met diverse schematische weergaves van ontwerp en werking (zoals hierboven) verscheen in Nature Communications.