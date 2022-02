Zesde Delft Hyperloop hangt onder de baan voor betere stabiliteit (video)

Delft Hyperloop heeft gisteren zijn zesde ontwerp onthuld. Het nieuwste prototype hangt onder de baan en gaat zweven. Als dit lukt voor de zomer, zullen ze hiermee het eerste studententeam zijn die dit realiseert.

Met deze twee nieuwe ontwerpkeuzes zet het team een stap dichter bij een ontwerp dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Door te gaan zweven wordt frictie door rolweerstand geëlimineerd, waardoor het systeem extra energie-efficiënt is. De keuze voor een hangend ontwerp verbetert de stabiliteit van het systeem. Deze twee keuzes samen geven ook de mogelijkheid voor ‘high-speed lane switching'. Net als dat treinen van spoor kunnen wisselen, moet een hyperloop pod dit ook kunnen, maar dan met 1000 kilometer per uur. Hierdoor zou een mechanische spoorwissel honderden meters lang moeten zijn om comfortabel van spoor te kunnen wisselen. Door te zweven kan dit echter via een magnetisch systeem, waardoor ook de hyperloop makkelijk van spoor kan wisselen.



De pods zijn wagentjes ongeveer zo groot als treincoupés, waar rond de 50 mensen in passen. Deze pods reizen door een vacuüm gezogen buis waardoor er geen luchtweerstand is. Door deze buis ligt een spoor met daarin magneten, waardoor de pods over het spoor kunnen zweven. Hierdoor is er geen contact tussen het spoor en de pod, waardoor ook rolweerstand geëlimineerd wordt. Zo kunnen er snelheden tot 1000 kilometer per uur bereikt worden. De pod wordt daarnaast ook voortgestuwd door middel van magneten. Het systeem werkt volledig elektrisch.



In 2030 moet de hyperloop een groot deel van het vrachtverkeer gaan vervangen en rond 2040 kan een groot deel van de korte afstandsvluchten vervangen worden door de hyperloop.